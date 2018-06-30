Конфликт между Трампом и Меркель: Пентагон рассматривает возможность вывода войск из Германии

Пентагон проводит оценку стоимости и последствий вывода или перевода американских военных, дислоцированных в Германии на фоне роста напряженности между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

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Сейчас в Германии находится 35 тысяч военнослужащих США.

Сообщается, что возможность вывода контингента заинтересовала президента США Дональда Трампа ранее в этом году, поскольку он был недоволен масштабом присутствия США и жаловался, что другие страны мало вкладывают в общую безопасность и недостаточно тратят на оборону.

По некоторой информации, войска США могут быть передислоцированы в Польшу. При этом спикер Пентагона Эрик Пахон опроверг наличие планов по выводу американского контингента из Германии.

В то же время он отметил, что Минобороны США регулярно проверяет целесообразность размещения своих военных за рубежом.