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Конфлікт між Трампом і Меркель: Пентагон розглядає можливість виведення військ з Німеччини

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Дональд Трамп і Ангела Меркель
Дональд Трамп і Ангела Меркель / hvylya.net

Пентагон проводить оцінку вартості і наслідків виведення чи переведення американських військових, дислокованих у Німеччині на тлі зростання напруженості між президентом США Дональдом Трампом і канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела.

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Наразі у Німеччині розташовано 35 тисяч військовослужбовців США.

Повідомляється, що можливість виведення контингенту зацікавила президента США Дональда Трампа раніше цього року, оскільки він був незадоволений масштабом присутності США і скаржився, що інші країни мало вкладають в загальну безпеку і недостатньо витрачають на оборону.

За деякою інформацією, війська США можуть бути передислоковані до Польщі. При цьому спікер Пентагону Ерік Пахон спростував наявність планів щодо виведення американського контингенту з Німеччини.

У той же час він зазначив, що Міноборони США регулярно перевіряє доцільність розміщення своїх військових за кордоном.

Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Пентагон Ангела Меркель
Джерело: 24 Канал
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