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Держдеп США критично відреагував на будівництво "Північного потоку-2"

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Держдеп США
Держдеп США / Фото з вільних джерел

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" посилить залежність Європи від енергоресурсів Російської Федерації.

Про це йдеться у заяві Держдепартаменту США.

Читайте також: Будівництво газопроводу "Північний потік-2" буде зупинено, – Парубій

"На минулому тижні американські офіційні особи підкреслювали, що США активно виступають проти прокладки з ініціативи Росії газопроводу "Північний потік-2" і другої нитки "Турецького потоку", що збільшить залежність Європи від російських енергоресурсів", – заявили в Держдепі.

Нагадаємо, всі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" видали у Німеччині, Фінляндії та Швеції. А от Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія – проти будівництва газопроводу. Адже це збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

Що таке "Північний потік-2"? Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.

Теги: Новини США Новини політики Північний потік-2 Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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