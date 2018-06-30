Держдеп США критично відреагував на будівництво "Північного потоку-2"

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" посилить залежність Європи від енергоресурсів Російської Федерації.

Про це йдеться у заяві Держдепартаменту США.

Читайте також: Будівництво газопроводу "Північний потік-2" буде зупинено, – Парубій

"На минулому тижні американські офіційні особи підкреслювали, що США активно виступають проти прокладки з ініціативи Росії газопроводу "Північний потік-2" і другої нитки "Турецького потоку", що збільшить залежність Європи від російських енергоресурсів", – заявили в Держдепі.

Нагадаємо, всі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" видали у Німеччині, Фінляндії та Швеції. А от Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія – проти будівництва газопроводу. Адже це збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

Що таке "Північний потік-2"? Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.