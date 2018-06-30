Госдеп США критически отреагировал на строительство "Северного потока-2"

Строительство газопровода "Северный поток-2" усилит зависимость Европы от энергоресурсов Российской Федерации.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

Читайте также: Строительство газопровода "Северный поток-2" будет остановлено, – Парубий

"На минувшей неделе американские официальные лица подчеркивали, что США активно выступают против прокладки по инициативе России газопровода "Северный поток-2" и второй нитки "Турецкого потока", что увеличит зависимость Европы от российских энергоресурсов", – заявили в Госдепе.

Напомним, все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" дали в Германии, Финляндии и Швеции. А вот Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – против строительства газопровода. Ведь это увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

Что такое "Северный поток-2"?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.