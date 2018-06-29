18:06
29 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
27°C 20°C
  • суббота
    21°C 17°C
  • воскресенье
    16°C 12°C
  • понедельник
    17°C 10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин на дне. 10 заповедей Рогозина
Вєсті Кремля
22:01, 28 июня
Вести.UA. Купол для депутатов. Кличко посетил праздник Гепы
Вєсті.UA
19:40, 28 июня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. Товарищеские суды
Згадати все
22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Строительство газопровода "Северный поток-2" будет остановлено, – Парубий

265 Читати новину українською
Парубий заявил, что "Северный поток-2" не достроят
Парубий заявил, что "Северный поток-2" не достроят / Фото из открытых источников

Строительство газопровода "Северный поток-2", который хотят проложить из России в Германию через Балтийское море в обход Украины, будет остановлено, ведь он является "оружием" Путина против Европы.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий на своей странице в Facebook.

Читайте также: В Дании хотят задержать строительство "Северного потока-2"

Он рассказал, что вместе со своими коллегами из Грузии, Литвы, Молдовы и Польши провели в Вашингтоне ряд важных политических встреч на высоком уровне. Кроме того, политик встретился и со спикером Палаты Представителей Конгресса США Полом Райаном и руководством Государственного департамента США.

Наша цель – продемонстрировать единство государств, расположенных на передовой! На передовой борьбы за спокойствие всего свободного мира. После встреч в Вашингтоне, я точно знаю, что строительство "Nord Stream 2" будет остановлено! Это не экономический проект, это гибридное оружие против Европы в руках Путина,
– отметил Парубий.

По словам спикера ВР, он предложил американским союзникам создать в Балто-Чорномоськом регионе Международный центр противодействия российским гибридным угрозам.

"Балто-Черноморский пояс государств – не серая зона! Это –" пояс свободы "на границе с Россией, это "щит Европы" в противостоянии путинской гибридной агрессии", – отметил глава Парлемента.

Напомним, все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" выдали в Германии, Финляндии и Швеции. А вот Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – против строительства газопровода. Ведь это увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.

Теги: Новости политики Новости США Новости Украины Северный поток-2 Андрей Парубий
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Изменят ли Соединенные Штаты свое мнение на счет Крыма?
сегодня, 16:02 Изменят ли Соединенные Штаты свое мнение на счет Крыма?
Блог Медіа 701
Минуле дев'яностих і схеми сьогодення: хто насправді керує Одесою
сегодня, 15:00 Минуле дев'яностих і схеми сьогодення: хто насправді керує Одесою
Христина Бердинських 184
Сірий кардинал української політики: як наші гроші йдуть у кишеню путінському куму Медвечуку
сегодня, 14:00 Сірий кардинал української політики: як наші гроші йдуть у кишеню путінському куму Медвечуку
Сергій Лещенко 176
Який характер носять прояви расизму в "несвідомої" української молоді
сегодня, 13:00 Який характер носять прояви расизму в "несвідомої" української молоді
Мустафа Найєм 130
Первая кровь: кто и почему напал на ромов?
сегодня, 12:14 Первая кровь: кто и почему напал на ромов?
Наталія Лебідь 429
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук