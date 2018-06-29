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Будівництво газопроводу "Північний потік-2" буде зупинено, – Парубій

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Парубій заявив, що "Північний потік-2" не добудують
Парубій заявив, що "Північний потік-2" не добудують / Фото з відкритих джерел

Будівництво газопроводу "Північний потік-2", який хочуть прокласти з Росії в Німеччину через Балтійське море в обхід України, буде зупинено, адже він є "зброєю" Путіна проти Європи.

Про це заявив спікер Верховної Ради України Андрій Парубій на своїй сторінці в Facebook.

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Він розповів, що разом зі своїми колегами з Грузії, Литви, Молдови та Польщі провели у Вашингтоні низку важливих політичних зустрічей на високому рівні. Окрім того, політик зустрівся і зі спікером Палати Представників Конгресу США Полом Раяном і керівництвом Державного департаменту США.

Наша мета – продемонструвати єдність держав, які розташовані на передовій! На передовій боротьби за спокій всього вільного світу. Після зустрічей у Вашингтоні, я точно знаю, що будівництво "Nord Stream 2" буде зупинено! Це не економічний проект, це гібридна зброя проти Європи в руках Путіна,
– наголосив Парубій.

За словами спікера ВР, він запропонував американським союзникам створити у Балто-Чорномоському регіоні – Міжнародний центр протидії російським гібридним загрозам.

"Балто-Чорноморський пояс держав – не сіра зона! Це – "пояс свободи" на межі з Росією, це "щит Європи" у протистоянні путінській гібридній агресії", – зазначив глава Парлементу.

Нагадаємо, всі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" видали у Німеччині, Фінляндії та Швеції. А от Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія – проти будівництва газопроводу. Адже це збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

Що таке "Північний потік-2"? Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.

Теги: Новини США Новини України Новини політики Північний потік-2 Андрій Парубій
Джерело: 24 Канал
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