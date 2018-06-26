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У Данії хочуть затримати будівництво "Північного потоку-2"

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Ларс Люкке Расмуссен
Ларс Люкке Расмуссен / фото з вільних джерел

У Данії хочуть затримати реалізацію проекту будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив прим'єр-міністр Данії Ларс Люкке Расмуссен.

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Він зазначив, що у парламент Данії внесені законодавчі ініціативи для того, щоб затримати реалізацію проекту будівництва газопроводу.

"Звичайно, ми думали над питанням "Північного потоку-2 ". Моя позиція полягає в тому, що цей проект має геополітичну, європейську імплікацію і сама Данія не може вирішити його. Ми не визначилися, коли треба прийняти остаточне рішення, і насправді це дуже важко передбачити. У мене є сильне відчуття, що нам треба перенести це питання за європейський стіл переговорів для європейських країн. Треба звернути увагу на всі застереження, всі проблеми, треба сприймати всі питання, пов'язані з Україною, дуже-дуже серйозно ", – сказав прем'єр Данії.

До слова, всі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" видали у Німеччині, Фінляндії та Швеції. А от Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія – проти будівництва газопроводу. Адже це збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. А наша держава після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.

Теги: Новини України Новини політики Данія Північний потік-2
Джерело: 24 Канал
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