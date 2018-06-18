Польща тисне на ЄС, аби ускладнити будівництво "Північного потоку-2", – віце-прем'єр країни

Варшава вимагає пришвидшити зміни у газовій директиві Євросоюзу, яка ускладнить будівництво газогону "Північний потік-2".

Про це заявив віце-прем'єр-міністр з енергетики Польщі Міхал Куртика в ефірі "Польського радіо".

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Якщо зміни до документи таки внесуть, то усі газопроводи, які пролягають морським шляхом, будуть підпорядковані європейському законодавству. Наприкінці червня змінами у газовій директиві повинні зайнятися посли Євросоюзу.

Це увінчення важкої, кропіткої і багатомісячної праці польських дипломатів,

– сказав Куртика.

За словами польського міністра, Болгарія, яка керувала роботою ЄС у першому півріччі, гальмувала роботу над документом. З 1 липня до головування має прийти Австрія. І від неї очікують більш вольового рішення.

Всі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" видали у Німеччині, Фінляндії та Швеції. А от Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія – проти будівництва газопроводу. Адже це збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. А наша держава після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.