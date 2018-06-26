В Дании хотят задержать строительство "Северного потока-2"

В Дании хотят задержать реализацию проекта строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил примьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен.

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Он отметил, что в парламент Дании внесены законодательные инициативы для того, чтобы задержать реализацию проекта строительства газопровода.

"Конечно, мы думали над вопросом "Северного потока-2". Моя позиция заключается в том, что этот проект имеет геополитическую, европейскую импликацию и сама Дания не может решить его. Мы не определились, когда надо принять окончательное решение, и на самом деле это очень трудно предсказать. У меня есть сильное ощущение, что нам надо перенести этот вопрос за европейский стол переговоров для европейских стран. Надо обратить внимание на все предостережения, все проблемы, надо воспринимать все вопросы, связанные с Украиной, очень-очень серьезно", – сказал премьер Дании.

К слову, все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" выдали в Германии, Финляндии и Швеции. А вот Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – против строительства газопровода. Ведь это увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. А наше государство после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

Что такое "Северный поток-2"?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.