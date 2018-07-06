Дипломат США прокоментувала можливість виведення військ з Німеччини

Посол США при НАТО Кей Бейлі Хатчісон спростувала інформацію про намір Пентагону вивести американські війська з Німеччини.

Про це повідомляє The Washington Post.

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За словами Хатчісон, війська США в Німеччині залишаються невід'ємною частиною стратегії безпеки Вашингтона та НАТО в цілому.

"Мова про регулювання військ у Німеччині або про щось, що може змінити домовленості базування там, не йде... Я нічого не чула з цього приводу", – сказала Хатчисон.

Коментуючи питання фінансування, посол наголосила, що США очікують від союзників збільшення видатків на оборону.

Нагадаємо, Пентагон проводив оцінку вартості і наслідків виведення чи переведення американських військових, дислокованих у Німеччині на тлі зростання напруженості між президентом США Дональдом Трампом і канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.