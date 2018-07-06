США вводить мита на товари з Китаю

Торгова війна між США та Китаєм може розгорітися вже сьогодні. Саме 6 липня Вашингтон запроваджує мита на товари з Піднебесної на десятки мільярдів доларів.

Про це інформує Reuters.

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Пекін ще раніше погрожував США дзеркальними заходами. Глава Білого дому Дональд Трамп не раз заявляв, що виступає проти величезного дефіциту у торгівлі з Китаєм. Адже цей показник сягає п'ятисот мільярдів доларів на рік. Тож вирішив боротися з нечесною торговою політикою Пекіна.

Нові обмеження мають сприяти усуненню дефіциту США у двосторонньому товарообігу з Китаєм, який складає 500 мільярдів доларів на рік. Влада Китаю заявила, що не забариться з рішучою відповіддю Вашингтону.