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США вводят пошлины на товары из Китая

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США хотят ввести пошлины на более чем тысячу товаров из Китая
США хотят ввести пошлины на более чем тысячу товаров из Китая / informator.news

Торговая война между США и Китаем может разгореться уже сегодня. Именно 6 июля Вашингтон вводит пошлины на товары из Поднебесной на десятки миллиардов долларов.

Об этом информирует Reuters

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Пекин еще ранее угрожал США зеркальными мерами. Глава Белого дома Дональд Трамп не раз заявлял, что выступает против огромного дефицита в торговле с Китаем. Так как этот показатель достигает пятисот миллиардов долларов в год. Поэтому решил бороться с нечестной торговой политикой Пекина.

Новые ограничения должны способствовать устранению дефицита США в двустороннем товарообороте с Китаем, который составляет 500 миллиардов долларов в год. Власти Китая заявили, что не замедлят с решительным ответом Вашингтону.

Теги: пошлина Китай Новости США
Источник: 24 Канал
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