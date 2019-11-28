В Одесский порт прибыл военный французский корабль: видео

В порт Одессы зашел корвет военно-морских сил Франции Commandant Birot. Этот военный корабль выполняет миссию поддержки двустороннего сотрудничества в военно-морской отрасли и безопасности на море.

Корвет Commandant Birot принят на боевое дежурство ВМС Франции в 1984 году, он базируется на военно-морской базе в Тулоне, сообщили в Министерстве обороны.

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Корабль относится к классу легких корветов. Его длина составляет 80 метров. Корвет может развивать скорость до 24 узлов. Максимальная дальность плавания 4 500 миль. Экипаж составляют 90 человек.



Commandant Birot в Одессе/ Фото: Минобороны

Корабль НАТО F796 Commandant Birot находится в Черном море с 22 ноября. За это время посетил порт Батуми в рамках военного сотрудничества между Грузией и НАТО,

– говорится в сообщении.

Будет находиться военный корабль в Одессе до 1 декабря. Визит предусматривает официальные встречи с представителями ВМСУ с участием посла Франции в Украине Этьена де Понсена.

Это 28-й уже визит корабля ВМС нечерноморских стран НАТО в Черное море в 2019 году. Ранее в Одесский порт заходили фрегата ВМС Франции "Лафейетт" и "Гепратт", тральщик "Каприкорн", а также разведывательное судно A759 Dupuy Delom. Основные их задачи – поддержка стратегических подводных сил ВМС Франции и НАТО, разведка и наблюдение за морскими передвижениями.

Смотрите видео, как французский корвет зашел в Одессу: