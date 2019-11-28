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      Украинскому капитану грозит венгерская тюрьма: детали

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      Поисковая операция в Будапеште / EPA-EFE/BALAZS MOHA

      Украинскому капитану грозит до 11-и лет тюрьмы в Венгрии из-за аварии, которая произошла еще в мае. Швейцарский круизный лайнер в Будапеште протаранил и потопил небольшую прогулочную лодку "Русалка".

      Тогда погибли 28 человек. Прокуроры говорят: меньшая лодка имела право движения, когда пыталась проплыть под мостом, сообщает Hungary Today.

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      Однако капитан круизного корабля, которым и оказался украинец, не уделил судну должного внимания – и столкнулся с ним при обгоне.

      64-летнего украинского капитана Viking Sigyn обвиняют в преступном поведении, которое привело к массовым жертвам и 35 случаев неоказания помощи после столкновения,
      – говорится в сообщении.

      Также капитан-украинец не выполнил обязательства по оказанию помощи пострадавшим после столкновения. Прокурор требует, чтобы суд приговорил его на девятилетний срок и запретил ему управлять водным транспортом в течение 9 лет при условии, что обвиняемый признает свою вину и откажется от права на суд.

      Судно Viking Sygin принадлежит швейцарской компании Viking River Cruises. Теплоход имеет 135 метров в длину и 29 метров в ширину. Туристический катер Mermaid, который в 1949 году построили в Херсоне, имел лишь 27,25 метра длины и 4,8 метра ширины.

      Что известно об аварии?Прогулочный катер "Русалка" затонул в среду, 29 мая, вечером в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии. На борту лодки находились 33 корейских туриста и 2 члена экипажа. Официально причину аварии не называли.

      Известно, что "Русалка" упала на бок через 7 секунд после столкновения и затонула. Венгерская полиция следующий после трагедии день, 30 мая, арестовала 62-летнего гражданина Украины – капитана большого речного теплохода Viking Sygin, с которым и столкнулся прогулочный катер.

      В Будапеште затонуло туристическое судно, смотрите видео:

       

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      Теги: Новости Украины Венгрия Авария судна в Будапеште Водный транспорт
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