17:05
28 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕНА ЗЕРКАЛЬ СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      20:43, 27 листопада
      Вєсті.UA
      20:05, 27 листопада
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ОЛЕНА ЗЕРКАЛЬ СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Українському капітану загрожує угорська в'язниця: деталі

      583 Читать новость на русском
      Пошукова операція у Будапешті / EPA-EFE/BALAZS MOHA

      Українському капітану загрожує до 11-и років в'язниці в Угорщині через аварію, яка відбулася ще у травні. Швейцарський круїзний лайнер у Будапешті протаранив і втопив невеликий прогулянковий човен "Русалка".

      Тоді загинуло 28 людей. Прокурори кажуть: менший човен мав право руху, коли намагався проплисти під мостом, повідомляє Hungary Today.

      Читайте також: Моряк з Одеси безслідно зник з корабля, а судно просто продовжило рух

      Однак капітан круїзного корабля, яким і виявився українець, не приділив судну належної уваги – і зіштовхнувся з ним під час обгону.

      64-річного українського капітана Viking Sigyn звинувачують у злочинній поведінці, яка призвела до масових жертв та 35 випадків ненадання допомоги після зіткнення,
      – йдеться у повідомленні.

      Також капітан-українець не виконав зобов'язання щодо надання допомоги постраждалим після зіткнення Прокурор вимагає, щоб суд ув’язнив його на дев'ятирічний термін і заборонив йому керувати водним транспортом протягом 9 років за умови, що обвинувачений визнає свою вину та відмовиться від права на суд.

      Судно Viking Sygin належить швейцарській компанії Viking River Cruises. Теплохід має 135 метрів в довжину та 29 метрів у ширину. Туристичний катер Mermaid, який у 1949 році побудували у Херсоні, мав лише 27,25 метра довжини і 4,8 метра ширини.

      Що відомо про аварію?Прогулянковий катер "Русалка" затонув в середу, 29 травня, ввечері в кількох метрах від опори моста Маргіт навпроти будівлі парламенту Угорщини. На борту човна перебували 33 корейських туристи і 2 членів екіпажу. Офіційно причину аварії не називали.

      Відомо, що "Русалка" впала на бік через 7 секунд після зіткнення і затонула. Угорська поліція наступного після трагедії дня, 30 травня, заарештувала 62-річного громадянина України – капітана великого річкового теплохода Viking Sygin, з яким і зіткнувся прогулянковий катер.

      У Будапешті затонуло туристичне судно, дивіться відео:

       

      Вихідні на Новий рік 2020: скільки будемо відпочивати у січні
      сьогодні
      22669
      Теги: Новини України Аварія судна в Будапешті Угорщина Водний транспорт
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:00 Чорна п'ятниця здорової людини: як підготуватись та не стати жертвою маркетологів
      Блог Соцмережі 31
      сьогодні , 16:30 Вихід депутатів зі "Слуги народу": чому це комедія та де тут кримінал
      Антон Голобородько 331
      27 листопада , 19:50 Бюджетна 3Д модель електрокаміну: огляд новинки 2020 року
      212
      сьогодні , 15:37 Олена Зеркаль подала у відставку: біографія дипломатки
      Ірина Вихрущ 4093
      сьогодні , 15:30 Неочікувана трансформація політики Тимошенко: люди Медведчука та Ахметова в "Батьківщині"
      Сергій Лещенко 758
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук