Українському капітану загрожує угорська в'язниця: деталі

Українському капітану загрожує до 11-и років в'язниці в Угорщині через аварію, яка відбулася ще у травні. Швейцарський круїзний лайнер у Будапешті протаранив і втопив невеликий прогулянковий човен "Русалка".

Тоді загинуло 28 людей. Прокурори кажуть: менший човен мав право руху, коли намагався проплисти під мостом, повідомляє Hungary Today.

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Однак капітан круїзного корабля, яким і виявився українець, не приділив судну належної уваги – і зіштовхнувся з ним під час обгону.

64-річного українського капітана Viking Sigyn звинувачують у злочинній поведінці, яка призвела до масових жертв та 35 випадків ненадання допомоги після зіткнення,

– йдеться у повідомленні.

Також капітан-українець не виконав зобов'язання щодо надання допомоги постраждалим після зіткнення Прокурор вимагає, щоб суд ув’язнив його на дев'ятирічний термін і заборонив йому керувати водним транспортом протягом 9 років за умови, що обвинувачений визнає свою вину та відмовиться від права на суд.

Судно Viking Sygin належить швейцарській компанії Viking River Cruises. Теплохід має 135 метрів в довжину та 29 метрів у ширину. Туристичний катер Mermaid, який у 1949 році побудували у Херсоні , мав лише 27,25 метра довжини і 4,8 метра ширини.

Що відомо про аварію?Прогулянковий катер "Русалка" затонув в середу, 29 травня, ввечері в кількох метрах від опори моста Маргіт навпроти будівлі парламенту Угорщини. На борту човна перебували 33 корейських туристи і 2 членів екіпажу. Офіційно причину аварії не називали.



Відомо, що "Русалка" впала на бік через 7 секунд після зіткнення і затонула. Угорська поліція наступного після трагедії дня, 30 травня, заарештувала 62-річного громадянина України – капітана великого річкового теплохода Viking Sygin, з яким і зіткнувся прогулянковий катер.

У Будапешті затонуло туристичне судно, дивіться відео: