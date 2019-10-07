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      В Одесской области горела яхта местного депутата: фото

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      В Одесской области горела яхта местного депутата
      В Одесской области горела яхта местного депутата / facebook.com

      В Одесской области горела яхта депутата Таировской объединенной территориальной общины Всеволода Шаевского.

      Инцидент произошел ночью 7 октября в селе Бурлачья Балка Одесской области.

      К теме: Что делать при пожаре: правила, которые спасут жизнь

      Мария Трофоний в фейсбуке сообщила о факте пожара. Соответствующую информацию подтвердила и ГСЧС.

      одещина яхта пожежа
      В Одесской области горела яхта / Фото с фейсбуке Марии Трофон

      В службе отметили, что действительно горел частный парусный катер. Владельца яхты не называют.

      пожежа яхта одещина
      Спасатели ликвидировали пожар / Фото с фейсбуке Марии Трофон

      Погибших и пострадавших нет. Причину пожара и ущерб сейчас устанавливают.

      пожежа одещина яхта
      Яхта после пожара / Фото: ГСЧС

      blog_ava
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости Одессы Пожар Транспорт Водный транспорт
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