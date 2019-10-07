В Одесской области горела яхта местного депутата: фото

В Одесской области горела яхта депутата Таировской объединенной территориальной общины Всеволода Шаевского.

Инцидент произошел ночью 7 октября в селе Бурлачья Балка Одесской области.

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Мария Трофоний в фейсбуке сообщила о факте пожара. Соответствующую информацию подтвердила и ГСЧС.



В Одесской области горела яхта / Фото с фейсбуке Марии Трофон

В службе отметили, что действительно горел частный парусный катер. Владельца яхты не называют.



Спасатели ликвидировали пожар / Фото с фейсбуке Марии Трофон

Погибших и пострадавших нет. Причину пожара и ущерб сейчас устанавливают.



Яхта после пожара / Фото: ГСЧС