В оккупированном Крыму ФСБ вломилась в мечеть из-за "экстремистских мероприятий"
6 апреля представители ФСБ России ворвались в мечеть села Павловка Джанкойского района аннексированного Крыма, потому что якобы там проводятся "какие-то экстремистские мероприятия".
Об этом сообщает "Крымская солидарность" на своей странице в Facebook.
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"В мечети села Павловка Джанкойского района побывали сотрудники ФСБ, которые сообщили, что в этом помещении якобы проводятся "какие-то экстремистские мероприятия", - говорится в сообщении.
Сообщается, что "около 20 человек с автоматами окружили мечеть и не позволяли покинуть помещение, пока не опросят каждого из мусульман. Всех прихожан опросили и сфотографировали".
Отмечается, что вместе с сотрудниками ФСБ был представитель прокуратуры.
"Подобный тотальный контроль смущает членов мусульманской общины и вызывает гнев мусульман Крыма", – заявила "Крымская солидарность".
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