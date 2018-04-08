В оккупированном Крыму ФСБ вломилась в мечеть из-за "экстремистских мероприятий"

6 апреля представители ФСБ России ворвались в мечеть села Павловка Джанкойского района аннексированного Крыма, потому что якобы там проводятся "какие-то экстремистские мероприятия".

Об этом сообщает "Крымская солидарность" на своей странице в Facebook.

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"В мечети села Павловка Джанкойского района побывали сотрудники ФСБ, которые сообщили, что в этом помещении якобы проводятся "какие-то экстремистские мероприятия", - говорится в сообщении.

Сообщается, что "около 20 человек с автоматами окружили мечеть и не позволяли покинуть помещение, пока не опросят каждого из мусульман. Всех прихожан опросили и сфотографировали".

Отмечается, что вместе с сотрудниками ФСБ был представитель прокуратуры.

"Подобный тотальный контроль смущает членов мусульманской общины и вызывает гнев мусульман Крыма", – заявила "Крымская солидарность".