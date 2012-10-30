Однако, добавили в милиции, по определенным причинам отметили незначительные задержки в приеме документации от участковых избиркомов.

"Одной из таких причин является техническая сторона - неточности или ошибки в оформлении избирательной документации. Еще одной причиной является несогласие отдельных кандидатов в нардепы с результатами подсчета голосов, из-за чего процесс приема документации членами окружных комиссий замедляется, - заявили в МВД.

Сейчас такую ​​ситуацию зафиксировали в работе восьми из 225 окружных комиссий, четыре из которых расположены в Киеве, два в Киевской, и по одному - в Волынской и Хмельницкой областях.

Напомним, Партия регионов уверенно лидирует в мажоритарных округах. По состоянию на 92% обработанных протоколов кандидаты от партии власти собрали 52% мест в ВР (примерно 118 мест).