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      В Польше будет действовать санитарный контроль на границе с Украиной

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      Из-за эпидемии коронавируса Польша в ближайшие дни введет санитарный контроль на границе со всеми соседями, в частности с Украиной. Сейчас такой действует на совместной границе Польши с Германией и Чехией, но впоследствии будет действовать на всех внешних границах.

      Спеціальні медичні і санітарні процедури на кордонах Польщі з Україною, Росією і Білоруссю має бути запроваджено з вівторка, 10 березня. Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на заяву очільника МВС Польщі Маріуша Камінського.

      До слова Президент Польщі підписав спецзакон про боротьбу з коронавірусом

      Наразі санітарний контроль запроваджено у чотирьох пунктах пропуску на кордоні з Німеччиною і в одному – на межі з Чехією. Ці пункти обрані тому, що саме через них рейсові автобуси перетинають польський кордон.

      Ми хочемо здійснювати санітарний контроль в усіх автобусах, мініавтобусах, усіх транспортних засобах, які перевозять значну кількість людей,
      – наголосив Камінський.

      Відтак такий контроль буде запроваджено на усіх пунктах пропуску, а діятиме він цілодобово.

      Голова прикордонної служби Польщі Томаш Прага розповів, що під час контролю у всіх, хто планує перетнути польський кордон, вимірюватимуть температуру. Також у них перевірятимуть картки подорожувальників.

      У разі, якщо під час перевірки виникне підозра на коронавірус, автомобіль, в якому подорожує людина з підозрою, буде відокремлено від усіх інших.

      Варто знати Коронавірус з Китаю: останні новини

      Коронавірус у Польщі: коротко

      Поки у нашої сусідки особливих проблем через коронавірус не виникало. У Польщі загалом було 11 підтверджених випадків захворювання коронавірусом, але від хвороби ніхто не помер.

      Втім для Польщі, як і для України, небезпекою є географічне розташування. Фактично держави є коридором між Західною і Східною Європою, тож через них щодня проходять велика кількість туристів.

      Що відомо про епідемію коронавірусу?Станом на 7 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 3 тисячі 491 людина. Загальна кількість інфікованих – 102 тисячі 84 особ по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 57 тисяч людей.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Здоровье Новости Польши
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