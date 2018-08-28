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В Польше предлагают выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира

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В Польше предлагают выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира
В Польше предлагают выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира / Фото из открытых источников

Польская киноакадемия предлагает выдвинуть кандидатуру украинца, политзаключенного Кремля Олега Сенцова номинатом на Нобелевскую премию мира.

Об этом Министр культуры Украины Евгений Нищук сообщил в Facebook.

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По его словам, лауреат Нобелевской премии мира, экс-президент Польши Лех Валенса откликнулся на призыв Польской киноакадемии выступить с заявлением в защиту Сенцова и номинировать его на Нобелевскую премию мира.

Это чрезвычайная новость, которая должна стать известной во всем мире и, уверен, поможет спасти жизнь украинскому режиссёру,
– заявил Нищук.

Он поблагодарил польских друзей за такое решение и добавил, что дружба между украинским и польским народами – не слова, а многолетняя история.

"Олег, как никто другой, достоен такого отличия", –  подчеркнул министр.

На сайте Польской киноакадемии опубликовали соответствующее письмо Валенсы.

Я глубоко убежден, что Сенцов воплощает все идеалы, которые мотивировали меня во время моей мирной борьбы за будущее мира. Вера в демократию, в мирные методы, отказ от ненависти, работа на укрепление солидарности между народами и конечная жертва на благо других – все это очень похвальные качества, достойные высокого признания свободного мира,
– сказал нобелевский лауреат.

Лех Валенса также подчеркнул, что более 100 дней назад Сенцов объявил голодовку с требованием освободить политзаключенных.

Напомним, группа творческих представителей Словакии обратилась к президенту, премьеру, председателю парламента и министра иностранных дел своей страны и призвала "принять безотлагательные меры для спасения жизни заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова, который правозащитной организацией "Международная амнистия" признан "узником совести".

За что в России осудили Олега Сенцова?
Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержавшихся в России и в оккупированном Крыму.

Теги: Новости Украины Новости политики Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Новости Польши
Источник: 24 Канал
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