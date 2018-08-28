В Польше предлагают выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира

Польская киноакадемия предлагает выдвинуть кандидатуру украинца, политзаключенного Кремля Олега Сенцова номинатом на Нобелевскую премию мира.

Об этом Министр культуры Украины Евгений Нищук сообщил в Facebook.

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По его словам, лауреат Нобелевской премии мира, экс-президент Польши Лех Валенса откликнулся на призыв Польской киноакадемии выступить с заявлением в защиту Сенцова и номинировать его на Нобелевскую премию мира.

Это чрезвычайная новость, которая должна стать известной во всем мире и, уверен, поможет спасти жизнь украинскому режиссёру,

– заявил Нищук.

Он поблагодарил польских друзей за такое решение и добавил, что дружба между украинским и польским народами – не слова, а многолетняя история.

"Олег, как никто другой, достоен такого отличия", – подчеркнул министр.

На сайте Польской киноакадемии опубликовали соответствующее письмо Валенсы.

Я глубоко убежден, что Сенцов воплощает все идеалы, которые мотивировали меня во время моей мирной борьбы за будущее мира. Вера в демократию, в мирные методы, отказ от ненависти, работа на укрепление солидарности между народами и конечная жертва на благо других – все это очень похвальные качества, достойные высокого признания свободного мира,

– сказал нобелевский лауреат.

Лех Валенса также подчеркнул, что более 100 дней назад Сенцов объявил голодовку с требованием освободить политзаключенных.

Напомним, группа творческих представителей Словакии обратилась к президенту, премьеру, председателю парламента и министра иностранных дел своей страны и призвала "принять безотлагательные меры для спасения жизни заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова, который правозащитной организацией "Международная амнистия" признан "узником совести".

За что в России осудили Олега Сенцова?

Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержавшихся в России и в оккупированном Крыму.