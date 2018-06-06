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В Польше существенно возросла неприязнь к украинцам и немцам

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В Польше зафиксировали значительный рост неприязни к украинцам и немцам
В Польше зафиксировали значительный рост неприязни к украинцам и немцам / Фото из открытых источников

Среди поляков за последние годы значительно ухудшилось отношение к украинцам и немцам.

Об этом говорится в исследовании Института публичных дел относительно восприятия поляками иностранцев на различных социальных ролях, сообщает портал Oko.Press.

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Как отмечается, нынешний уровень восприятия украинцев поляками в большинстве измерений ниже более чем на 20 процентных пунктов, чем в 2013 году.

"Такой рост можно объяснить антиукраинской риторикой некоторых политиков, а также неприязненным отношением части общества к увеличению количества граждан Украины на польском рынке труда", – отмечают авторы исследования Яцек Кухарчик и Агнешка Лада.

Поляки в целом принимают иностранцев из Европы (исследование касалось французов, немцев, украинцев и итальянцев) в различных социальных ролях (житель, сосед, коллега по работе, начальник фирмы, подчиненный, друг, зять или невестка, советник).

Наиболее приемлемыми для поляков оказались французы и итальянцы. Отношение же к немцам и украинцам в сравнении с 2013 годом явно ухудшилось.

В случае украинцев наибольшие трудности поляки имеют в отношении к украинцам, которые занимают роли, связанные с подчинением (начальник, подчиненный, советник). Впрочем поляков, которые не имеют ничего против получения украинцами перечисленных социальных ролей, больше, чем тех, кто высказывает относительно этого неприязнь.

Так, 60% поляков не имеют ничего против, чтобы их начальником был украинец, 58% не против видеть украинца в качестве подчиненного, 55% – в качестве советника. Для сравнения: француза в качестве начальника воспринимают 73%, в качестве подчиненного – 71%, советника – 65%.

Теги: Новости политики Новости Украины исследования Новости Польши
Источник: 24 Канал
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