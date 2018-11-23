В Польше возбудили дело против украинца за наклейку с трезубцем на авто

Полиция Перемышля начала расследование против преподавателя Львовской политехники Ивана Кульчицкого. Польским правоохранителям не понравилась наклейка с гербом Украины на автомобиле украинца.

Об этом пишет Nowiny24.pl.

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Так, инцидент произошел еще в субботу, 17 ноября. Тогда житель Перемышля Томаш "осуществил гражданское задержание автомобиля на украинской регистрации" – заблокировал автомобиль Кульчицкого и вызвал полицию из-за наклейки с изображением тризуба на заднем бампере.

Гражданин Польши обвинил украинца в том, что тризуб был изображен не золотым на синем фоне, а красным на черном. Рядом с наклейкой было также изображение льва – символа Львова, а также герб Львова.

Наклейки на авто украинца/ Источник: Фейсбук Иван Кульчицкий

Издание отмечает, что гражданин Польши вышел из своего авто и подошел к белому автомобилю Nissan Juke, на котором путешествовал Иван Кульчицкий.

Мужчина требовал снять наклейку, но Кульчицкий отказал и поехал. Через несколько сотен метров поляк догнал автомобиль Кульчицкого, подрезал, заблокировал и вызвал полицию.

Вызвали местную полицию для которой ситуация стала определенным "менингитом", ведь есть явное нарушение всех дорожных правил со стороны их гражданина, а с другой стороны этот гражданин предъявляет нам обвинение в преступлении согласно нового варианта польского закона о запрете тоталитаризма, по которому якобы запрещается и определенная украинская символика,

– рассказал Кульчицкий в Facebook.

Полиция на месте зарегистрировала заявление Томаша о подозрении на совершение преступления. Ивана Кульчицкого допросили в качестве свидетеля. Наконец, наклейку с автомобиля он таки снял. Во вторник, 20 ноября, полиция начала официальное расследование этого дела.

Издание Zaxid.net.сообщает, что Кульчицкий подал заявление в полицию. Он рассказал, что обратился к генеральному консулу в Люблине Василию Павлюку по поводу этого инцидента и готовит такие же обращения украинского МИД и других ведомств.

Что такое Закон об институте национальной памяти? Это так называемый "антибандеровский закон". Закон предусматривает уголовную ответственность каждому, кто на территории Польши публично будет употреблять термин "польские концлагеря", а также признает соучастие польского государства или его народа в Холокосте, или отрицать "преступления украинских националистов". Нарушителям в Польше будет грозить штраф, или тюремное заключение до трех лет. 26 января закон приняли в польском Сейме, а 6 февраля его подписал президент Польши Анджей Дуда.