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      В Польше возбудили дело против украинца за наклейку с трезубцем на авто

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      Польская полиция возбудила дело против львовянина за наклейку с трезубцем на авто
      Польская полиция возбудила дело против львовянина за наклейку с трезубцем на авто / Фото из открытых источников

      Полиция Перемышля начала расследование против преподавателя Львовской политехники Ивана Кульчицкого. Польским правоохранителям не понравилась наклейка с гербом Украины на автомобиле украинца.

      Об этом пишет Nowiny24.pl.

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      Так, инцидент произошел еще в субботу, 17 ноября. Тогда житель Перемышля Томаш "осуществил гражданское задержание автомобиля на украинской регистрации" – заблокировал автомобиль Кульчицкого и вызвал полицию из-за наклейки с изображением тризуба на заднем бампере.

      Гражданин Польши обвинил украинца в том, что тризуб был изображен не золотым на синем фоне, а красным на черном. Рядом с наклейкой было также изображение льва – символа Львова, а также герб Львова.

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      Наклейки на авто украинца/ Источник: Фейсбук Иван Кульчицкий

      Издание отмечает, что гражданин Польши вышел из своего авто и подошел к белому автомобилю Nissan Juke, на котором путешествовал Иван Кульчицкий.

      Мужчина требовал снять наклейку, но Кульчицкий отказал и поехал. Через несколько сотен метров поляк догнал автомобиль Кульчицкого, подрезал, заблокировал и вызвал полицию.

      Вызвали местную полицию для которой ситуация стала определенным "менингитом", ведь есть явное нарушение всех дорожных правил со стороны их гражданина, а с другой стороны этот гражданин предъявляет нам обвинение в преступлении согласно нового варианта польского закона о запрете тоталитаризма, по которому якобы запрещается и определенная украинская символика,
      – рассказал Кульчицкий в Facebook.

      Полиция на месте зарегистрировала заявление Томаша о подозрении на совершение преступления. Ивана Кульчицкого допросили в качестве свидетеля. Наконец, наклейку с автомобиля он таки снял. Во вторник, 20 ноября, полиция начала официальное расследование этого дела.

      Издание Zaxid.net.сообщает, что Кульчицкий подал заявление в полицию. Он рассказал, что обратился к генеральному консулу в Люблине Василию Павлюку по поводу этого инцидента и готовит такие же обращения украинского МИД и других ведомств.

      Что такое Закон об институте национальной памяти? Это так называемый "антибандеровский закон". Закон предусматривает уголовную ответственность каждому, кто на территории Польши публично будет употреблять термин "польские концлагеря", а также признает соучастие польского государства или его народа в Холокосте, или отрицать "преступления украинских националистов". Нарушителям в Польше будет грозить штраф, или тюремное заключение до трех лет. 26 января закон приняли в польском Сейме, а 6 февраля его подписал президент Польши Анджей Дуда.

      Теги: Новости Украины Новости политики Расследования Антибандеровский закон Новости Польши
      Источник: 24 Канал
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