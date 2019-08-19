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      ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      В пожаре в одесском отеле "Токио Стар" погиб ребенок и гражданка Австралии

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      Пожар в отеле "Токио Стар"
      Пожар в отеле "Токио Стар" / Соцсети

      В ночь на 17 августа в Одессе горел отель "Токио Стар". Пожар унес жизни 9 человек. Родственники уже опознали 6 погибших, среди них есть ребенок и гражданка Австралии.

      Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что среди опознанных тел пять украинцев: два жителя Одесской области, двое киевлян и житель Днепра, пишет "Думская".

      Коротко о главном: В Одессе произошел пожар в гостинице "Токио Стар": что известно – фото и видео

      Еще одной жертвой пожара в "Токио Стар" стала гражданка Австралии.

      Всего в результате пожара пострадали 19 человек, среди них – 1 ребенок и 2 иностранцев. 7 человек погибли на месте пожара, а еще один человек – в "скорой", а во время проведения следственных действий на месте пожара нашли тело девятого погибшего.

      Каким было состояние гостиницы "Токио Стар" до пожара – смотрите здесь. Что с ней сейчас – фото по ссылке.

      10 пострадавших госпитализированы, из них 7 находятся в тяжелом состоянии, а 2 – в состоянии средней тяжести. Среди госпитализированных есть иностранец, гражданин Сьерра-Леоне. Пострадал также гражданин Литвы, но он от госпитализации отказался.

      Что известно о пожаре в одесской гостинице "Токио Стар"?В ночь на 17 августа в Одессе загорелся отель "Токио Стар". По меньшей мере 9 человек погибли, еще 10 пострадали. Подразделения ГСЧС спасли около 10 человек. Огонь охватил более 1 000 квадратных метров. Во время пожара в отеле находились ориентировочно 200 человек.

      Полиция рассматривает три основные версии причин пожара: умышленный поджог с целью скрыть убийство, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами отеля.

      Владимир Зеленский отреагировал на трагедию. Он пообещал, что все виновные понесут ответственность, а в частности, и владелец отеля Вадим Черный. Тот со своей стороны сказал, что готов к ответственности, если его вину докажут. Впоследствии Черного задержали.

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      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Одессы Пожар в одесской гостинице "Токио Стар" Жертвы Дети и несовершеннолетние Австралия Геннадий Труханов
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