13:04
18 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19

      В правительстве объяснили, почему остановили метро и когда восстановят его работу

      - Читати новину українською

      Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на время карантина работа метро не будет восстановлена, потому что это вопрос жизни и здоровья украинцев.

      Об этом он заявил во время заседания правительства отвечая на просьбу нардепа Алексея Гончаренко о возобновлении работы метро.

      Также по теме: В Киевской области ввели режим чрезвычайной ситуации, на очереди – Киев

      По словам народного избранника, из-за закрытия подземного транспорта в Киеве начался транспортный коллапс.

      Сейчас все маршрутки и автобусы переполнены, условия для передачи вируса чрезвычайно благоприятны. В метро гораздо проще обеспечить борьбу с коронавирусом: другое пространство, система вентиляции. Кроме того тысячи людей, которые обеспечивают деятельность города и медики не могут доехать на свою работу. По моему мнению это касается не только Киева, но и Харькова и Днепра,
      – заявил Гончаренко

      Шмыгаль ответил Гончаренко, что закрытие метро – один из главных шагов для сохранения здоровья и во многих случаях жизнь людей.

      Наша задача – привести к максимальной самоизоляции людей дома. Каждый день метро перевозит около 2 миллионов граждан. Если не остановить метро, эти люди заболеют – это будет цена. Решение правительства остается неизменным – метро должно быть закрыто,
      –  подчеркнул Шмигаль.

      По его словам, Британия и Испания которые ограничили работу метро, но не остановили его, на сегодня имеют наибольшие темпы роста болезни.

      Обмеження через коронавірус
      Какие граничения предлагают украинцам из-за коронавируса / Инфографика 24 канала

      Пасха в 2020 году: дата праздника и традиции
      сегодня
      Автор: Александр Бевза
      Теги: Новости Украины Здоровье Новости Здоровье Карантин в Украине 2020 Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Киева
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:00 Россияне преступники во главе с Путиным: шестая годовщина незаконной аннексии Крыма
      Уляна Супрун
      сегодня , 12:00 Что может сделать каждый в борьбе с CОVID-19
      Віталій Дейнега
      сегодня , 10:30 Azure Stack with Kyivstar: преимущества облачной платформы для украинского бизнеса
      17 марта , 16:14 Первые шаги в покере: как найти свою "коронку" и заработать
      сегодня , 11:15 Конфликт на Донбассе превратился из международного во внутренний: анализ британских СМИ
      Євгенія Мазур
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук