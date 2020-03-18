В правительстве объяснили, почему остановили метро и когда восстановят его работу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на время карантина работа метро не будет восстановлена, потому что это вопрос жизни и здоровья украинцев.

Об этом он заявил во время заседания правительства отвечая на просьбу нардепа Алексея Гончаренко о возобновлении работы метро.

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По словам народного избранника, из-за закрытия подземного транспорта в Киеве начался транспортный коллапс.

Сейчас все маршрутки и автобусы переполнены, условия для передачи вируса чрезвычайно благоприятны. В метро гораздо проще обеспечить борьбу с коронавирусом: другое пространство, система вентиляции. Кроме того тысячи людей, которые обеспечивают деятельность города и медики не могут доехать на свою работу. По моему мнению это касается не только Киева, но и Харькова и Днепра,

– заявил Гончаренко

Шмыгаль ответил Гончаренко, что закрытие метро – один из главных шагов для сохранения здоровья и во многих случаях жизнь людей.

Наша задача – привести к максимальной самоизоляции людей дома. Каждый день метро перевозит около 2 миллионов граждан. Если не остановить метро, эти люди заболеют – это будет цена. Решение правительства остается неизменным – метро должно быть закрыто,

– подчеркнул Шмигаль.

По его словам, Британия и Испания которые ограничили работу метро, но не остановили его, на сегодня имеют наибольшие темпы роста болезни.



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