В проект изменений в госбюджет увеличили расходы на министерство Авакова

В проект изменений в государственный бюджет на 2020 год увеличат расходы на МВД на более чем 195 миллионов гривен. Финансирование остальных правоохранительных органов сократят.

Такое решение в парламенте объясняют усиленной работой Министерства внутренних дел во время вспышки коронавируса. Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук в эфире hromadske.

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Сейчас полиция, как и медики, также несут усиленный вариант службы: это и патрули постоянные и контроль за обсервацией, это большое количество людей, которые также, как и медики, фактически на передовой и могут заболеть. Поэтому должна быть определенная страховка для их семей,

– сообщила Кравчук.

По словам Кравчук, такой рост расходов является небольшим, ведь в процентном соотношении составляет лишь 0,2%. Ранее, отметим, на МВД планировали потратить 92,9 миллиарда гривен.

В "Слуге народа" говорят, что необходимость изменений в госбюджет, прежде всего, обусловлена ​​созданием Фонда противодействия коронавирусу. Сейчас предусмотрен размер Фонда – почти 65 миллиардов гривен. Если все деньги не используют, то распределят на те программы, расходы на которые сократили.

Внимание! Верховная Рада будет голосовать за изменения в государственный бюджет на внеочередном заседании 13 апреля.