В России из-за падения моста погибли люди: видео, фото
21 ноября в Воронежской области России обрушился мост через реку Савала.
По данным регионального управления МЧС, обвал произошел во время ремонтных работ.
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В результате пострадали шесть человек – двое водителей и рабочие, которые находились на мосту.
Падение моста
Падение моста
Падение моста
Российские СМИ сообщают, что обрушились обе стороны моста: та, по которой шло движение, и та, где проводились ремонтные работы.
Вместе с мостом в реку упали три машины.
Смотрите видео падения моста:
Напомним, Крымский мост уже частично обвалился. В частности, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду. Предварительно, причина инцидента – техническая неисправность одной из домкратных систем.
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