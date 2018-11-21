В России из-за падения моста погибли люди: видео, фото

21 ноября в Воронежской области России обрушился мост через реку Савала.

По данным регионального управления МЧС, обвал произошел во время ремонтных работ.

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В результате пострадали шесть человек – двое водителей и рабочие, которые находились на мосту.



Падение моста



Падение моста



Падение моста

Российские СМИ сообщают, что обрушились обе стороны моста: та, по которой шло движение, и та, где проводились ремонтные работы.

Вместе с мостом в реку упали три машины.

Смотрите видео падения моста:

Напомним, Крымский мост уже частично обвалился. В частности, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду. Предварительно, причина инцидента – техническая неисправность одной из домкратных систем.