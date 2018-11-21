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      В России из-за падения моста погибли люди: видео, фото

      99 Читати новину українською
      Мост
      Мост / Фото из открытых источников

      21 ноября в Воронежской области России обрушился мост через реку Савала.

      По данным регионального управления МЧС, обвал произошел во время ремонтных работ.

      Читайте также: Крымский мост будет разрушаться: активист назвал причину

      В результате пострадали шесть человек – двое водителей и рабочие, которые находились на мосту.


      Падение моста


      Падение моста


      Падение моста

      Российские СМИ сообщают, что обрушились обе стороны моста: та, по которой шло движение, и та, где проводились ремонтные работы.

      Вместе с мостом в реку упали три машины.

      Смотрите видео падения моста:

      Напомним, Крымский мост уже частично обвалился. В частности, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду. Предварительно, причина инцидента – техническая неисправность одной из домкратных систем.

      Теги: Новости России Жертвы
      Источник: 24 Канал
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