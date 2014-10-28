В России резко упал рейтинг Путина
Россияне уже не так любят Путина, как до недавнего времени.
Рейтинг российского президента резко упал. Социологи "Левада-центра" говорят, уровень поддержки Владимира Путина снизился сразу на 8 пунктов.
Напомним, еще в августе главу Кремля поддерживали 57% россиян, а в сентябре — 49%.
Источник: Телеканал новостей "24"
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