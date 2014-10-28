В России резко упал рейтинг Путина

Россияне уже не так любят Путина, как до недавнего времени.

Рейтинг российского президента резко упал. Социологи "Левада-центра" говорят, уровень поддержки Владимира Путина снизился сразу на 8 пунктов. Напомним, еще в августе главу Кремля поддерживали 57% россиян, а в сентябре — 49%.