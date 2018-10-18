В России в редакцию оппозиционного издания подбросили отрубленную голову барана: фото 18+
Журналистам российского оппозиционного издания "Новая газета" уже два дня подряд угрожают.
Как информирует издание, 17 октября в здание, где расположена редакция "Новой газеты", неизвестные подбросили похоронный венок с угрозами в адрес одного из журналистов редакции.
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К похоронному венку прикрепили плакат, на котором журналиста издания Дениса Короткова обозвали "предателем родины".
Журналистам российского оппозиционного издания "Новая газета" угрожают / Фото: novayagazeta.ru
18 октября на том же месте обнаружили корзину с отрубленной головой барана, которая "адресовалась" уже всем работникам редакции.
В корзине также оставили послание с надписью "Главному редактору "Новой газеты" с приветом Вам и Короткову".
В издании отмечают, что в соцсетях против их журналиста Дениса Короткова развернули целую информационную кампанию – его обвиняют в публикации личных данных российских военнослужащих, в частности, летчиков в Сирии, утверждая, что это представляет угрозу их родным и близким.
В заявлении "Новой газеты" редакция уверяет, что у них вообще не было публикаций на эту тему.
Из-за угрозы в адрес журналиста и членов редакции они обратились в полицию.
К слову, ранее российский журналист Денис Коротков работал в петербургском издании "Фонтанка" и именно там были опубликованы его материалы о наемниках из частных военных компаний, которые воюют в Сирии.
Что такое "Новая газета"?
Это российская газета, известная критикой и громкими расследованиями в отношении российских политических и социальных событий, основанная в 1993 году. Шестеро журналистов "Новой газеты", в частности Юрий Щекочихин, Анна Политковская и Анастасия Бабурова, были убиты из-за их профессиональной деятельности.
После сбивания самолета Boeing-777 журналист издания Павел Каныгин собрал доказательства, которые доказывали непричастность Вооруженных сил Украины к теракту, что подчеркивала российская сторона.