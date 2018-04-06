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В Ровно установили уникальные гигантские писанки: впечатляющие фото

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В Ровно в центре города установили уникальные гигантские писанки
В Ровно в центре города установили уникальные гигантские писанки / krapka.rv.ua

35 гигантских писанок создали настоящий писанковый сад в Ровно. Пасхальную экспозицию разместили на аллее в местном парке "Лебединка".

Об этом сообщает местное издание "Крапка".

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Отмечается, что уникальные писанки уже третий год выставляют перед Пасхой. Каждая писанка имеет высоту до 1 мeтра 30 сантиметров, будут украшать аллею в течение трех недель.

"В этом году" Писанковый сад "будет больше, чем в предыдущие два года. Ведь писанок прибавится. Их восстановили, подкрасили, подретушировали, отреставрировали и завтра они будут выставляться на Лебединке. Первый раз было 25. Потом мы 10 отдельно поставили возле кинотеатра "Украина". Это было в прошлом году. А в этом году мы ставим все 35 на Лебединке, потому что это – редкая красота. Они уникальны тем, что ни один город не имеет таких красивых и таких крупных писанок, и к тому же, рукотворных", – рассказала заместитель городского председателя Ровно Галина Кульчинская в комментарии для "Радио "Трек".

Писанки вырезаны по специальной технологии, разработанной Ровенской художественной школой, и обработаны особым способом, благодаря чему на них не влияют атмосферные условия.


Писанковый сад является популярной фотозоной в Ровно

Теги: Новости Украины Пасха Ровно
Источник: 24 Канал
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