В Румынии ночью произошло землетрясение: его почувствовали и в Украине

На Западе Румынии в прикарпатье ночью 25 апреля произошло подземное землетрясение. Подземные толчки мощностью 4,9 балла по шкале Рихтера были ощутимы даже в Одесской области.

О существенном землетрясении, которое произошло около 1 часу ночи 25 апреля, сообщает Румынский сейсмологический центр.

Важно Японии грозит 30-метровое цунами и землетрясение

Как известно, эпицентр толчков находится недалеко от крайнего Запада Румынии в городе Текуч. Он расположен достаточно близко к столицам Румынии и Молдовы, а также к Одессе.

Расстояние к другим крупным городам:

к Бухаресту – 220 километров;

к Кишиневу – 215 километров;

к Одессе – 370 километров.

Похоже, значительных разрушений землетрясение не принесло, но его было слышно даже в Одесской области. Об этом сообщает местное издание "Думская".

Издание отмечает, что толчки были более ощутимыми на юге Одесской области или в молдавском Буджаке. В самой Одессе их почувствовали разве что жители многоэтажек.

Эпицентр землетрясения в Румынии: смотрите карту