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      В Румынии ночью произошло землетрясение: его почувствовали и в Украине

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      Землетрясение в Румынии 25 апреля 2020 - почувствовали даже в Одессе
      В румынском прикарпатье произошло землетрясение магнитудой до 5 баллов / ru.m.wikipedia.org

      На Западе Румынии в прикарпатье ночью 25 апреля произошло подземное землетрясение. Подземные толчки мощностью 4,9 балла по шкале Рихтера были ощутимы даже в Одесской области.

      О существенном землетрясении, которое произошло около 1 часу ночи 25 апреля, сообщает Румынский сейсмологический центр.

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      Как известно, эпицентр толчков находится недалеко от крайнего Запада Румынии в городе Текуч. Он расположен достаточно близко к столицам Румынии и Молдовы, а также к Одессе.

      Расстояние к другим крупным городам:

      • к Бухаресту – 220 километров;
      • к Кишиневу – 215 километров;
      • к Одессе – 370 километров.

      Похоже, значительных разрушений землетрясение не принесло, но его было слышно даже в Одесской области. Об этом сообщает местное издание "Думская".

      Издание отмечает, что толчки были более ощутимыми на юге Одесской области или в молдавском Буджаке. В самой Одессе их почувствовали разве что жители многоэтажек.

      Эпицентр землетрясения в Румынии: смотрите карту 

       

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Молдова Новости Одессы Румыния Землетрясение
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