Японии грозит 30-метровое цунами и землетрясение
По японскому острову Хоккайдо в ближайшем будущем может ударить цунами высотой 30 метров. Стихийное бедствие может стать следствием землетрясения с магнитудой 9, который угрожает тихоокеанскому побережью страны.
Эксперты уже предупредили об опасности правительственную комиссию страны, сообщает Kyodo News. Сценарий с цунами, по мнению специалистов, является плохим.
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В то же время они считают, что такой мощное землетрясение вблизи Японского и Курильского желобов в северных районах страны может быть "неизбежным".
Интересно. Эксперты отмечают, что трудно рассчитать вероятность возникновения такого землетрясения. Однако огромные цунами происходили в этом регионе каждые 300-400 лет, а последнее – в 17 веке.
Глава группы экспертов и профессор Токийского университета и глава группы Кэндзи Сатаке отметил, что сильное землетрясение и цунами действительно угрожают региону. Сейсмолог объяснил, что такие землетрясения происходили там несколько раз за последние 6 тысяч лет.
С серьезным землетрясением было бы трудно справиться, даже создавая защитную инфраструктуру (например береговые дамбы). Чтобы спасти жизни людей, нашей основной задачей станет эвакуация,
– сказал он.
Кабинет министров уже создал рабочую группу для оценки ущерба, что могут нанести потенциальные стихийные бедствия. Власти планируют выработать план до конца марта следующего года.
Землетрясение магнитудой 9 и цунами, которые в 2011 году опустошило северо-восточную Японию и забрало жизни более 15 тысяч человек, также были сосредоточены на Японском желобе.
Землетрясение и цунами в Японии в 2011 году
- В марте 2011 года после землетрясения по северо-востоку Японии ударило гигантское цунами, высота которого достигала 15 метров. В результате трагедии погибли или пропали без вести около 18 тысяч человек.
- Цунами затопило систему энергоснабжения АЭС "Фукусима-1", остановило работу систем охлаждения реакторов. Авария на станции была признана самой большой после аварии на Чернобыльской АЭС.
- Землетрясение привело к смещению оси Земли на 15 сантиметров. Согласно предварительным расчетам, продолжительность земных суток сократилась на 1,6 микросекунды
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