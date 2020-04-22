Японии грозит 30-метровое цунами и землетрясение

По японскому острову Хоккайдо в ближайшем будущем может ударить цунами высотой 30 метров. Стихийное бедствие может стать следствием землетрясения с магнитудой 9, который угрожает тихоокеанскому побережью страны.

Эксперты уже предупредили об опасности правительственную комиссию страны, сообщает Kyodo News. Сценарий с цунами, по мнению специалистов, является плохим.

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В то же время они считают, что такой мощное землетрясение вблизи Японского и Курильского желобов в северных районах страны может быть "неизбежным".

Интересно. Эксперты отмечают, что трудно рассчитать вероятность возникновения такого землетрясения. Однако огромные цунами происходили в этом регионе каждые 300-400 лет, а последнее – в 17 веке.

Глава группы экспертов и профессор Токийского университета и глава группы Кэндзи Сатаке отметил, что сильное землетрясение и цунами действительно угрожают региону. Сейсмолог объяснил, что такие землетрясения происходили там несколько раз за последние 6 тысяч лет.

С серьезным землетрясением было бы трудно справиться, даже создавая защитную инфраструктуру (например береговые дамбы). Чтобы спасти жизни людей, нашей основной задачей станет эвакуация,

– сказал он.

Кабинет министров уже создал рабочую группу для оценки ущерба, что могут нанести потенциальные стихийные бедствия. Власти планируют выработать план до конца марта следующего года.

Землетрясение магнитудой 9 и цунами, которые в 2011 году опустошило северо-восточную Японию и забрало жизни более 15 тысяч человек, также были сосредоточены на Японском желобе.

Землетрясение и цунами в Японии в 2011 году