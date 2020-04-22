Японії загрожує 30-метрове цунамі та потужний землетрус

По японському острову Хоккайдо у найближчому майбутньому може вдарити цунамі заввишки 30 метрів. Стихійне лихо може стати наслідком землетрусу із магнітудою 9, який загрожує тихоокеанському узбережжю країни.

Експерти вже попередили про небезпеку урядову комісію країни, повідомляє Kyodo News. Сценарій із цунамі, на думку фахівців, є найгіршим.

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Водночас вони вважають, що такий потужний землетрус поблизу Японського і Курильського жолобів у північних районах країни може бути "неминучим".

Цікаво. Експерти зазначають, що важко розрахувати ймовірність виникнення такого землетрусу. Однак величезні цунамі відбувалися в цьому регіоні кожні 300-400 років, а останнє – у 17 столітті.

Очільник групи експертів та професор Токійського університету і глава групи Кендзі Сатаке зазначив, що сильний землетрус і цунамі справді загрожують регіону. Сейсмолог пояснив, що такі землетруси відбувалися там кілька разів за останні 6 тисяч років.

З серйозним землетрусом було б важко впоратися, навіть створюючи захисну інфраструктуру (як-от берегові дамби). Щоб врятувати життя людей, нашим основним завданням стане евакуація,

– сказав він.

Кабінет міністрів вже створив робочу групу для оцінки збитків, яких може завдати потенційні стихійні лиха. Влада планує виробити план до кінця березня наступного року.

Землетрус магнітудою 9 та цунамі, яке в 2011 році спустошило північно-східну Японію та збрало життя понад понад 15 000 людей, також були зосереджені на Японському жолобі.

Землетрус та цунамі в Японії у 2011 році