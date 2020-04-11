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      Прокинувся сумнозвісний вулкан Анак-Кракатау в Індонезії: моторошне відео та фото

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      Прокинувся вулкан Анак Кракатау / CCTV Asia Pacific

      В Індонезії, 10 квітня, прокинувся небезпечний вулкан Анак-Кракатау. Станом на 11 квітня виверження тривало, а стовпи з попелу й диму сягали до 15 кілометрів.

      Про це повідомляє місцева газета Jakarta Post з посиланням на індонезійську вулканологічну та геологічну службу по ліквідації наслідків стихійних лих.

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      Перше виверження почалося в п'ятницю о 21:58 за місцевим часом і тривало одну хвилину і дванадцять секунд.

      Дивіться відео виверження вулкану Анак-Кракатау: 

      Друге виверження почалося о 22:35, яке тривало 38 хвилин і 4 секунди. Вулканологічний центр зафіксував ще один викид попелу заввишки 500 метрів. За оцінками фахівців, хмара вулканічного попелу рухалася в північному напрямку.

      Військові та поліцейські перебувають у стані повної готовності і в разі необхідності готові здійснити евакуацію людей з прилеглих населених пунктів.

      Що відомо про вулкан Анак-Кракатау і чому він небезпечний? Вулкан розташований на Малайському архіпелазі в Зондській протоці, між островами Ява і Суматра.

      Востаннє вулкан "прокидався" в 2018 році. Виверження спровокувало цунамі, в результаті якого загинуло близько 500 людей, отримали поранення понад 1,4 тисячі осіб.

      Вулкан Анак-Кракатау / Фото CCTV Asia Pacific

      Вулкан Анак-Кракатау на карті:

       

      Автор: Емал Набі
      Теги: Індонезія Стихійні лиха Виверження вулкану
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