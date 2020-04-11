Проснулся печально знаменитый вулкан Анак-Кракатау в Индонезии: жуткое видео и фото

В Индонезии, 10 апреля, проснулся опасный вулкан Анак-Кракатау. По состоянию на 11 апреля извержение продолжалось, а столбы из пепла и дыма достигали 15 километров.

Об этом сообщает местная газета Jakarta Post со ссылкой на индонезийскую вулканологическую и геологическую службу по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Интересно Как выглядит извержение вулкана из космоса: невероятные снимки NASA

Первое извержение началось в пятницу в 21:58 по местному времени и продолжалось одну минуту и двенадцать секунд.

Смотрите видео извержения вулкана Анак-Кракатау:

Второе извержение началось в 22:35 и длилось 38 минут и 4 секунды. Вулканологический центр зафиксировал еще один выброс пепла высотой 500 метров. По оценкам специалистов, облако вулканического пепла двигалась в северном направлении.

Военные и полицейские находятся в состоянии полной готовности и в случае необходимости готовы осуществить эвакуацию людей из близлежащих населенных пунктов.

Что известно о вулкане Анак-Кракатау и почему он опасен?Вулкан расположен на Малайском архипелаге в Зондском проливе между островами Ява и Суматра. Последний раз вулкан просыпался в 2018 году. Извержение спровоцировало цунами, в результате которого погибло около 500 человек, получили ранения более 1,4 тысячи человек.

Вулкан Анак-Кракатау / Фото CCTV Asia Pacific

Вулкан Анак-Кракатау на карте: