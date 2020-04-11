Проснулся печально знаменитый вулкан Анак-Кракатау в Индонезии: жуткое видео и фото
В Индонезии, 10 апреля, проснулся опасный вулкан Анак-Кракатау. По состоянию на 11 апреля извержение продолжалось, а столбы из пепла и дыма достигали 15 километров.
Об этом сообщает местная газета Jakarta Post со ссылкой на индонезийскую вулканологическую и геологическую службу по ликвидации последствий стихийных бедствий.
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Первое извержение началось в пятницу в 21:58 по местному времени и продолжалось одну минуту и двенадцать секунд.
Смотрите видео извержения вулкана Анак-Кракатау:
Второе извержение началось в 22:35 и длилось 38 минут и 4 секунды. Вулканологический центр зафиксировал еще один выброс пепла высотой 500 метров. По оценкам специалистов, облако вулканического пепла двигалась в северном направлении.
Военные и полицейские находятся в состоянии полной готовности и в случае необходимости готовы осуществить эвакуацию людей из близлежащих населенных пунктов.
Что известно о вулкане Анак-Кракатау и почему он опасен?Вулкан расположен на Малайском архипелаге в Зондском проливе между островами Ява и Суматра. Последний раз вулкан просыпался в 2018 году. Извержение спровоцировало цунами, в результате которого погибло около 500 человек, получили ранения более 1,4 тысячи человек.
Вулкан Анак-Кракатау / Фото CCTV Asia Pacific
Вулкан Анак-Кракатау на карте:
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