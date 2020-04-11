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      Проснулся печально знаменитый вулкан Анак-Кракатау в Индонезии: жуткое видео и фото

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      Проснулся вулкан Анак-Кракатау / CCTV Asia Pacific

      В Индонезии, 10 апреля, проснулся опасный вулкан Анак-Кракатау. По состоянию на 11 апреля извержение продолжалось, а столбы из пепла и дыма достигали 15 километров.

      Об этом сообщает местная газета Jakarta Post со ссылкой на индонезийскую вулканологическую и геологическую службу по ликвидации последствий стихийных бедствий.

      Интересно Как выглядит извержение вулкана из космоса: невероятные снимки NASA

      Первое извержение началось в пятницу в 21:58 по местному времени и продолжалось одну минуту и двенадцать секунд.

      Смотрите видео извержения вулкана Анак-Кракатау:

      Второе извержение началось в 22:35 и длилось 38 минут и 4 секунды. Вулканологический центр зафиксировал еще один выброс пепла высотой 500 метров. По оценкам специалистов, облако вулканического пепла двигалась в северном направлении.

      Военные и полицейские находятся в состоянии полной готовности и в случае необходимости готовы осуществить эвакуацию людей из близлежащих населенных пунктов.

      Что известно о вулкане Анак-Кракатау и почему он опасен?Вулкан расположен на Малайском архипелаге в Зондском проливе между островами Ява и Суматра. Последний раз вулкан просыпался в 2018 году. Извержение спровоцировало цунами, в результате которого погибло около 500 человек, получили ранения более 1,4 тысячи человек.

      Вулкан Анак-Кракатау / Фото CCTV Asia Pacific

      Вулкан Анак-Кракатау на карте:

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Индонезия Стихийный бедствия Извержение вулкана
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