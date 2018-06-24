В Саудовской Аравии для женщин сняли еще один запрет

В Саудовской Аравии вступило в силу разрешение, позволяющее женщинам самостоятельно управлять транспортными средствами. Следовательно, в воскресенье утром женщины массово выехали на своих автомобилях на улицы городов.

Об этом сообщают российские СМИ.

Отметим, что Саудовская Аравия была единственной страной в мире, где действовал запрет на вождение автомобиля женщинами. Указ, который впервые позволил им водить автомобили, был издан в 2017 году и вступил в силу 24 июня 2018.

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К слову, несколько месяцев назад в стране впервые за 40 лет открылись кинотеатры, ожидается, что вскоре там появится и свой театр.

Социальный статус женщин в Саудовской Аравии постепенно меняется: им разрешили посещать спортивные мероприятия и служить в армии. Сейчас обсуждается вопрос о разрешении женщинам играть в профессиональный футбол.