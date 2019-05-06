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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО

      В секторе Газа объявили о перемирии с Израилем накануне Евровидения-2019

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      После очередного обострения ситуации в секторе Газа 5 мая Израиль и палестинская сторона достигли нового соглашения о прекращении огня. Перемирие начало действовать с утра 6 мая, хотя местные СМИ отмечают, что Израиль пока официально не подтвердил эту сделку.

      Об этом рассказала журналистка 24 канала из Израиля в прямом эфире.

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      Тем не менее, ночью уже не прозвучала ни одна сирена. То есть пока перемирие соблюдается.

      Однако организаторы Евровидения-2019 волнуются о проведении песенного конкурса, но Израиль утверждает, что событие таки состоится и пройдет безопасно.

      Израильские СМИ пишут, что они не были сторонниками перемирия. Некоторые медиа в стране настаивали на том, что возможно нужно повторить операцию "Нерушимая скала", и таким образом нанести сильный удар на ХАМАС. Но Израиль такой вариант не рассмотрел и скорее всего пошел на переговоры с представителями ХАМАСа. Зато местные жители поддерживают в этом власть.

      Что известно об операции "Нерушимая скала"?
      Это кодовое название израильской военной операции в секторе Газа, проведенной с 7 июля по 26 августа 2014 года. Целью операции было уничтожение военной инфраструктуры правящего в Газе исламистского движения ХАМАС и его союзников, признанных рядом стран террористическими организациями, и предотвращения ракетных обстрелов территории Израиля.

      Сначала операция осуществлялась нанесением точечных ударов по территории Газы, но после попытки ХАМАСа провести крупномасштабный теракт 17 июля, премьер-министр Израиля отдал приказ о проведении ограниченной наземной операции, "которая должна была ликвидировать угрозу, которая исходит от туннелей, ведущих из Газы на территорию Израиля".

      Отметим, что Евровидение-2019 пройдет в Тель-Авиве: первый полуфинал конкурса состоится 14 мая, второй – 16 мая. А финал конкурса, где определится победитель Евровидения, пройдет 18 мая.

      Напомним, что боевики ХАМАСа выпустили по израильской территории более 400 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по их объектам в секторе Газа. Погибли по меньшей мере семь человек: один – в Израиле, шесть – в Палестине.

      Что такое ХАМАС?
      Палестинское исламское движение и политическая партия. С 2007 года, после победы на выборах 2006 года, удерживает власть в секторе Газа. Учредителями движения стали радикально настроенные представители ветви "Братьев-мусульман", одной из крупнейших исламских организаций. ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещен в Иордании и Египте.

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      Теги: Новости Израиля ХАМАС Терроризм Евровидение 2019 Жертвы
      Источник: 24 канал
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