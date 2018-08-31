В сеть слили фото нового iPhone XS до официальной презентации
После того, как появилась информация, что новую линейку смартфонов Apple представит 12 сентября, произошла еще одна серьезная утечка. В сеть попали еще и фото новинок.
Об этом пишет издание 9to5Mac.
Причем, как утверждают журналисты, Apple сама случайно оставила в общем доступе эти изображения. Так что теперь известно, что во время презентации компания покажет новые 5,8- и 6,5-дюймовые iPhone образца 2018 года, обе модели будут называться iPhone XS.
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Также издание 9to5Mac сообщает, что оба iPhone XS выйдут в новом золотом цвете. Новинки получат OLED-дисплеи, систему на топовом процессоре Apple A12, 4 ГБ оперативной памяти, и улучшенные камеры.
Фото обнародовала сама компания
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