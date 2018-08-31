10:34
31 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 12°C
  • суббота
    28°C 14°C
  • воскресенье
    30°C 15°C
  • понедельник
    30°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Лакшери корыто для Путина. Проклятие российской элиты
Вєсті Кремля
22:03, 30 августа
Вести.UA. Клюв и крылья Мосийчука. Музыкальный критик Добкин
Вєсті.UA
20:22, 30 августа
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, сегодня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны
УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В сеть слили фото нового iPhone XS до официальной презентации

149 Читати новину українською
В сеть слили фото нового iPhone XS
В сеть слили фото нового iPhone XS / keddr.com

После того, как появилась информация, что новую линейку смартфонов Apple представит 12 сентября, произошла еще одна серьезная утечка. В сеть попали еще и фото новинок.

Об этом пишет издание 9to5Mac.

Причем, как утверждают журналисты, Apple сама случайно оставила в общем доступе эти изображения. Так что теперь известно, что во время презентации компания покажет новые 5,8- и 6,5-дюймовые iPhone образца 2018 года, обе модели будут называться iPhone XS.

Читайте также: Apple готовится представить революционную технологию

Также издание 9to5Mac сообщает, что оба iPhone XS выйдут в новом золотом цвете. Новинки получат OLED-дисплеи, систему на топовом процессоре Apple A12, 4 ГБ оперативной памяти, и улучшенные камеры.

В мережу злили фото нового iPhone XS

Фото обнародовала сама компания

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Apple Техно Смартфоны iPhone
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Цифровое телевидение в Украине: как, когда и кто перейдет
сегодня, 10:01 Цифровое телевидение в Украине: как, когда и кто перейдет
Яніна Ткачук
Свавілля та беззаконня: як "вирішують" резонансну справу Гандзюк
сегодня, 09:00 Свавілля та беззаконня: як "вирішують" резонансну справу Гандзюк
Дмитро Гнап
Політична осінь в Україні настала раніше за календарну
сегодня, 08:15 Політична осінь в Україні настала раніше за календарну
Андрій Вігірінський
Справжній геноцид: жителі окупованого Армянська повільно помиратимуть
30 августа, 22:00 Справжній геноцид: жителі окупованого Армянська повільно помиратимуть
Олексій Чибісов
Лучшие смартфоны августа – рейтинг Техно 24
30 августа, 21:05 Лучшие смартфоны августа – рейтинг Техно 24
Xiaomi официально представила смартфоны Xiaomi Mi8 и Xiaomi Mi8 SE: обзор, характеристики и цена
 31 мая , 13:46
Samsung официально представила Galaxy A6 и Galaxy A6 Plus: характеристики, цена
 2 мая , 14:02
Цена смартфона Xiaomi Mi Max 3 оказалась ниже, чем предполагалось ранее
 27 июня , 20:05
Реальные фото Xiaomi Mi Max 3 появились до официальной презентации
 17 июля , 19:03
Huawei заинтриговала снимком абсолютно безрамочного смартфона Honor Magic 2
 сегодня , 10:03
В Xiaomi показали, как будет выглядеть безрамочный смартфон Mi Mix 3
 сегодня , 11:03
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук