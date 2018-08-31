В сеть слили фото нового iPhone XS до официальной презентации

После того, как появилась информация, что новую линейку смартфонов Apple представит 12 сентября, произошла еще одна серьезная утечка. В сеть попали еще и фото новинок.

Об этом пишет издание 9to5Mac.

Причем, как утверждают журналисты, Apple сама случайно оставила в общем доступе эти изображения. Так что теперь известно, что во время презентации компания покажет новые 5,8- и 6,5-дюймовые iPhone образца 2018 года, обе модели будут называться iPhone XS.

Читайте также: Apple готовится представить революционную технологию

Также издание 9to5Mac сообщает, что оба iPhone XS выйдут в новом золотом цвете. Новинки получат OLED-дисплеи, систему на топовом процессоре Apple A12, 4 ГБ оперативной памяти, и улучшенные камеры.

Фото обнародовала сама компания

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно