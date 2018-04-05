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В сети опубликовали трейлер фильма "Тайный дневник Симона Петлюры"

29 Читати новину українською
Кадр из фильма
Кадр из фильма "Тайный дневник Симона Петлюры" / dt.ua

Госкино представило трейлер полнометражного художественного фильма Олеся Янчука "Тайный дневник Симона Петлюры". Премьера ленты запланирована на осень 2018 года.

Об этом говорится на сайте государственного агентства.

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"Это было время, когда решалась судьба украинского государства. Историческая драма охватывает период жизни и деятельности Председателя Директории и Главного атамана УНР Симона Петлюры в, а также то время, когда Петлюра находился в Париже, в эмиграции", – рассказали в Госкино о сюжете фильма.

Проект картины стал одним из победителей 8-го конкурсного отбора Госкино и получил государственное финансирование в размере 23 миллионов 600 тысяч грн, что составляет половину от общей стоимости производства.

Режиссером картины является Олесь Янчук, продюсерами – Олесь Янчук и Аскольд Лозинский. Сценарий ленты создавался в течение шести лет Михаилом Шаевичем, Александром Шевченко и Олесем Янчуком.

Съемки проходили в Украине (во Львове, Киевской области и на территории киностудии Довженко), а также во Франции (Париж).

Главные роли в фильме исполнили Сергей Фролов, Ирма Витовская-Ванца, Богдан Бенюк, Евгений Нищук, Тарас Жирко, Виктория Янчук, Роман Мацюта, Юрий Одинокий и другие.

Смотрите трейлер фильма "Тайный дневник Симона Петлюры"

Теги: Новости Украины Новости культуры Кино Министерство культуры Украины
Источник: 24 Канал
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