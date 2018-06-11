12:28
11 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
29°C 12°C
  • вторник
    25°C 17°C
  • среда
    24°C 15°C
  • четверг
    25°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российские мигранты в подвалах. Это Россиюшка!
Вєсті Кремля
22:02, 9 июня
Вести.UA. Жир. Влюбленная Чорновол. Тимошенко против Супрун
Вєсті.UA
21:32, 9 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

В сети появились характеристики нового 10-нм процессора от Intel

30 Читати новину українською
Intel готовит новые 10-нм модели процессоров
Intel готовит новые 10-нм модели процессоров / howtablet

В сети активно распространяется информация о новых 10-нанометровых чипсетах от Intel. Стоит отметить, что массовое производство новых процессоров ожидают лишь в начале следующего года.

Об этом сообщает Interteam.

Читайте также: Intel представила процессор с рекордным количеством ядер

Intel Core i3-8121U станет первым представителем, который изготовят по 10-нм техпроцессу, из поколения Cannon Lake. Однако уже появилась информация, что он будет не единственным чипсетом подобного рода, так как компания готовит выпуск и других моделей из нового поколения.

В базе данных 3DMark появилась новая информация о модели Intel Core m3-8114Y, которая относится к серии Cannon Lake-Y. По предварительной информации, эти процессоры будут предназначены для компактных ноутбуков.

Характеристики нового 10-нм процесора Intel Core m3-8114Y
Характеристики нового 10-нм процессора Intel Core m3-8114Y

Также в базе данных засветились и некоторые характеристики нового процессора, в частности, он будет оборудован 2 ядрами/4 потоками, которые будут работать на базовой тактовой частоте 1,5 Ггц (частота в режиме Turbo пока неизвестна). Также чипсет оборудуют контроллером памяти LPDDR4 и интегрированной графической системой ultra-hd Graphics. Эксперты отмечают, что TDP нового процессора будет на уровне 4,5 Вт.

Читайте также: Intel представила ноутбук с двумя экранами: как он работает

Стоит отметить, что компания Intel не подтвердила данные, которые появились в сети.

Больше публикаций, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно.

Теги: Техно Intel Гаджеты
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Игнорирование выборов – символ социальной шизофрении
сегодня, 12:01 Игнорирование выборов – символ социальной шизофрении
Ілля Кенігштейн 103
Чувство тотальной бедности в Луганске становится чем-то обыденным
сегодня, 08:37 Чувство тотальной бедности в Луганске становится чем-то обыденным
Ольга Черненко 1099
Втеча ватажків "ДНР", самогубство Кантера і таємниця Путіна – топ-5 блогів тижня
10 июня, 22:00 Втеча ватажків "ДНР", самогубство Кантера і таємниця Путіна – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 3408
Курячі могильники Сігала: що довелось пережити мешканцям Гаврилівки
10 июня, 21:00 Курячі могильники Сігала: що довелось пережити мешканцям Гаврилівки
Тетяна Мартинюк 695
Самые смешные мемы недели: прямая Путина и забывчивый Трамп
10 июня, 20:00 Самые смешные мемы недели: прямая Путина и забывчивый Трамп
393
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук