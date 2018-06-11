В сети появились характеристики нового 10-нм процессора от Intel

В сети активно распространяется информация о новых 10-нанометровых чипсетах от Intel. Стоит отметить, что массовое производство новых процессоров ожидают лишь в начале следующего года.

Об этом сообщает Interteam.

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Intel Core i3-8121U станет первым представителем, который изготовят по 10-нм техпроцессу, из поколения Cannon Lake. Однако уже появилась информация, что он будет не единственным чипсетом подобного рода, так как компания готовит выпуск и других моделей из нового поколения.

В базе данных 3DMark появилась новая информация о модели Intel Core m3-8114Y, которая относится к серии Cannon Lake-Y. По предварительной информации, эти процессоры будут предназначены для компактных ноутбуков.



Характеристики нового 10-нм процессора Intel Core m3-8114Y

Также в базе данных засветились и некоторые характеристики нового процессора, в частности, он будет оборудован 2 ядрами/4 потоками, которые будут работать на базовой тактовой частоте 1,5 Ггц (частота в режиме Turbo пока неизвестна). Также чипсет оборудуют контроллером памяти LPDDR4 и интегрированной графической системой ultra-hd Graphics. Эксперты отмечают, что TDP нового процессора будет на уровне 4,5 Вт.

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Стоит отметить, что компания Intel не подтвердила данные, которые появились в сети.

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