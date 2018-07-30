В сети появились "живые" фото смартфона Pixel 3 XL

Новый смартфон Google Pixel третьего поколения можно считать одним из самых ожидаемых устройств года. Теперь в сети появились свежие фото прототипа смартфона.

Снимки появились на форуме разработчиков XDA.

Как видно на снимках, Pixel 3 XL получит вырез вверху экрана. В целом дизайн устройства выполнен в стиле предыдущих двух поколений – со стеклянной вставкой в верхней части корпуса, при этом эту вставку и корпус по цвету практически невозможно различить.

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Pixel 3 XL на "живом" фото

На снимках Pixel 3 XL изображен в белом цвете, а фронтальная камера имеет черный цвет. Также фото доказывают наличие двойной фронтальной камеры.

Также по слухам устройство будет работать Snapdragon 845 и будет иметь 4 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ встроенной флэш-памяти. А вот о цене ничего не известно. В компании лишь сообщили, что смарфтон будет рассчитан на средний класс.

Google Pixel 3 XL получил двойную фронтальную камеру

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