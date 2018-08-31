В школе Сан-Франциско открыли стрельбу: фото и видео с места событий
В четверг, 30 августа, в Сан-Франциско (США) в школе Бальбоа устроили стрельбу. В результате инцидента пострадал по меньшей мере 1 человек.
Об этом сообщает ABC.
Как сообщили в полиции Сан-Франциско, три студента были арестованы после стрельбы в кампусе средней школы Бальбоа. Также известно, что один человек получил ранения.
Читайте также: Стрельба во Флориде: нападавший имел проблемы с психическим здоровьем
Пресс-секретарь полиции Грейс Гатапандан сообщил, что для безопасности, кроме школы Бальбоа, была заблокирована школа Сан-Мигель, школа Джеймса Денман и Высшая школа лидерства.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек12 января 2012 , 11:47
Северная Корея готовится запускать баллистические ракеты21 августа 2015 , 13:52
Открывай легендарные места: Сопот9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis16 апреля , 15:00