В штабе ООС сообщили о новых потерях на Донбассе: детали

В результате боевых действий за минувшие сутки один украинский защитник погиб, четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Об этом информирует штаб Операции объединенных сил.

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24 августа оккупанты 39 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе и с применением запрещенного тяжелого вооружения. Враг вел прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях – с минометов,

– говорится в сводке.

Отмечается, что оккупанты осуществляли обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Светлодарск, Пивденное, Авдеевка, Пески, Невельское, Красногоровка, Гранитное, Чермалык, Гнутово, Павлополь, Лебединский, Водяное, Широкино.

В результате боевых действий один украинский защитник погиб, четверо военнослужащих ООС получили ранения. Кроме этого, в результате преступных действий оккупантов погиб 35-летний местный житель.

В свою очередь, по данным разведки, трое оккупантов за прошедшие сутки были уничтожены, шестеро – получили ранения.