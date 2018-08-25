В штабе ООС сообщили о новых потерях на Донбассе: детали
В результате боевых действий за минувшие сутки один украинский защитник погиб, четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Об этом информирует штаб Операции объединенных сил.
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24 августа оккупанты 39 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе и с применением запрещенного тяжелого вооружения. Враг вел прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях – с минометов,
– говорится в сводке.
Отмечается, что оккупанты осуществляли обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Светлодарск, Пивденное, Авдеевка, Пески, Невельское, Красногоровка, Гранитное, Чермалык, Гнутово, Павлополь, Лебединский, Водяное, Широкино.
В результате боевых действий один украинский защитник погиб, четверо военнослужащих ООС получили ранения. Кроме этого, в результате преступных действий оккупантов погиб 35-летний местный житель.
В свою очередь, по данным разведки, трое оккупантов за прошедшие сутки были уничтожены, шестеро – получили ранения.