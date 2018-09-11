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В штабе ООС сообщили о новых потерях на фронте

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10 сентября на фронте погиб один украинский военный, еще один защитник получил ранения
10 сентября на фронте погиб один украинский военный, еще один защитник получил ранения / фото из открытых источников

За сутки российские оккупанты 24 раза открывали огонь по позициям украинских войск. Трижды – с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями. 10 сентября на фронте погиб один украинский защитник, еще один получил ранения.

Об этом в утренней сводке информирует штаб ООС.

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Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Луганское, Майорск, Шумы, Южное, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино,
– говорится в сообщении.

В частности, из минометов 120-го калибра враг обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Луганское, из минометов 82-го калибра – вблизи Крымского. Позиции защитников Водяного оккупанты накрыли минометным огнем обоих калибров,

В ходе ведения боевых действий один военнослужащий погиб, еще один получил ранения. Известно, что уже с начала этих суток враг из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Каменки и Широкино. В результате обстрела один украинский защитник получил ранения.

По данным разведки, в течение суток двух оккупантов ликвидировали, четырех ранили.

 

Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Жертвы Война на Донбассе Операция Объединенных сил
Источник: 24 канал
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