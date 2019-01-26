01:42
26 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый казус от Лаврова. Штрафы для росСМИ
      Вєсті Кремля
      23:41, 25 января
      Вести.UA: Супервозможности Вилкула. Пропагандистов РФ обидели в ПАСЕ
      Вєсті.UA
      20:11, 25 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Командировка в эпоху дефицита
      Згадати все
      22:21, 25 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      В Сирии произошел вооруженный конфликт между Россией и Ираном, – СМИ

      134 Читати новину українською
      Война в Сирии
      Война в Сирии / politeka.net

      В стратегически важной долине Аль-Габ в Сирии, которую контролируют силы Башара Асада, пророссийские боевики вступили в бой с проиранскими. В ход пошла бронетехника, гранатометы и пулеметы.

      Интересно, что и Россия, и Иран являются крупнейшими союзниками правительственных войск Сирии. О вооруженном конфликте, произошедшем на прошлой неделе, стало известно сейчас благодаря радиоперехвату разговоров боевиков. Аудиоподтверждение оказалось в распоряжении издания Spiegel Online.

      Читайте также: Из Донбасса в Венесуэлу: на подмогу Мадуро приехали наемники "Вагнера"

      Из записи понятно, что российско-сирийских сил больше, чем ирано-сирийских. Следовательно пророссийские боевики захватили несколько сел и город Хваиз на северо-западе провинции Хама (недалеко от долины Аль-Габ). После этого ситуация несколько нормализовалась.

      Какие потери понесли стороны – неизвестно. Ибо, как пишет издание, ни тем, ни другим не выгодно обнародовать эту информацию – мол, раскола среди союзников нет, боя не было.

      В Spiegel Online предполагают, что количество погибших может быть от нескольких десятков до 200 боевиков.

      Сам конфликт произошел, очевидно, из-за того, что пророссийские боевики, и проиранские хотят контролировать стратегически важную долину Аль-Габ.

      Что Россия делает в Сирии?Война в Сирии началась в 2011 году, с тех пор Россия поддерживает правительство Башара Асада "всем необходимым" – оружием, военными учениями и советниками. Кроме того, в СМИ неоднаразово всплывала информация о том, что на стороне Асада воюет российская частная военная компания Вагнера", наемники которой воевали на стороне пророссийских боевиков на Донбассе.

      В октябре 2011 года и в феврале 2012 года Россия блокировала важные резолюции в Совете Безопасности ООН, которые могли бы наложить санкции на правительство Асада или позволить военную интервенцию против официального Дамаска.

      Также Россия обвиняет США в "гражданской войне" в Сирии и предоставлении оружия оппозиции.

      Официальная причина пребывания военных сил России в Сирии – борьба с терроризмом.

      Теги: Новости политики Иран Оружие Война в Сирии Новости России
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      На грани войны: почему Венесуэлой руководят два президента
      25 января , 23:00 На грани войны: почему Венесуэлой руководят два президента
      Іван Яковина 197
      Главные новости 25 января: сбитый беспилотник оккупантов и смерть редактора УНИАН
      25 января , 22:15 Главные новости 25 января: сбитый беспилотник оккупантов и смерть редактора УНИАН
      354
      Зеленський офіційно йде в президенти: реальний кандидат чи пішак Коломойського
      25 января , 22:06 Зеленський офіційно йде в президенти: реальний кандидат чи пішак Коломойського
      Артем Овдієнко 927
      Історія про "євробляхи": як українці самі себе перехитрили
      25 января , 22:04 Історія про "євробляхи": як українці самі себе перехитрили
      Артем Овдієнко 1685
      Давос-2019 и Украина: что обсуждали на форуме
      25 января , 21:16 Давос-2019 и Украина: что обсуждали на форуме
      Світлана Попова 122
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      США могут отменить лотерею "Green Card"
       21 июля 2011 , 17:01
      Отменит демократию, захватит Беларусь, Эстонию, Казахстан, – Яковина о поведении Путина в 2019
       8 января , 21:44
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук