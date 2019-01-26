В Сирии произошел вооруженный конфликт между Россией и Ираном, – СМИ

В стратегически важной долине Аль-Габ в Сирии, которую контролируют силы Башара Асада, пророссийские боевики вступили в бой с проиранскими. В ход пошла бронетехника, гранатометы и пулеметы.

Интересно, что и Россия, и Иран являются крупнейшими союзниками правительственных войск Сирии. О вооруженном конфликте, произошедшем на прошлой неделе, стало известно сейчас благодаря радиоперехвату разговоров боевиков. Аудиоподтверждение оказалось в распоряжении издания Spiegel Online.

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Из записи понятно, что российско-сирийских сил больше, чем ирано-сирийских. Следовательно пророссийские боевики захватили несколько сел и город Хваиз на северо-западе провинции Хама (недалеко от долины Аль-Габ). После этого ситуация несколько нормализовалась.

Какие потери понесли стороны – неизвестно. Ибо, как пишет издание, ни тем, ни другим не выгодно обнародовать эту информацию – мол, раскола среди союзников нет, боя не было.

В Spiegel Online предполагают, что количество погибших может быть от нескольких десятков до 200 боевиков.

Сам конфликт произошел, очевидно, из-за того, что пророссийские боевики, и проиранские хотят контролировать стратегически важную долину Аль-Габ.

Что Россия делает в Сирии?Война в Сирии началась в 2011 году, с тех пор Россия поддерживает правительство Башара Асада "всем необходимым" – оружием, военными учениями и советниками. Кроме того, в СМИ неоднаразово всплывала информация о том, что на стороне Асада воюет российская частная военная компания Вагнера", наемники которой воевали на стороне пророссийских боевиков на Донбассе.



В октябре 2011 года и в феврале 2012 года Россия блокировала важные резолюции в Совете Безопасности ООН, которые могли бы наложить санкции на правительство Асада или позволить военную интервенцию против официального Дамаска.



Также Россия обвиняет США в "гражданской войне" в Сирии и предоставлении оружия оппозиции.



Официальная причина пребывания военных сил России в Сирии – борьба с терроризмом.