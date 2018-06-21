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В Словакии задержали украинца, который мог поставлять оружие боевикам

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В Словакии задержали подозреваемого в терроризме украинца
В Словакии задержали подозреваемого в терроризме украинца / Noviny.sk

В словацком Кошице силовики совместно с Интерполом задержали подозреваемого в терроризме украинца, который находился в международном розыске. У мужчины был венгерский паспорт на чужое имя.

Об этом сообщает Noviny.sk.

Издание отметило, что в Украине задержанный мужчина разыскивался за серьезные преступления.

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"Он был задержан по просьбе украинского Интерпола. Подозреваемый около двух лет проживал в Кошице с фальшивыми документами", – рассказал региональный прокурор Милан Филичко.

В расследовании задержанный украинец фигурирует как Владимир Г. Предполагается, что в прошлом мужчина участвовал в нападениях на украинских силовиков.

Его подозревают в причинении умышленного вреда здоровью, угрозах убийством, незаконном удержании заложников, бандитизме, терроризме, нападении на должностных лиц и других преступлениях,
– добавил Филичко.

Также отмечается, что задержанный украинец мог поставлять оружие незаконным вооруженным формированиям. В Словакии мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, однако сейчас рассматривается его экстрадиция в Украину.

Теги: Новости Украины Криминальные новости терроризм Интерпол Словакия
Источник: 24 Канал
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