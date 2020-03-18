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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19

      В "Слуге народа" рассказали о закупке масок и тестов на коронавирус

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      Первое заседание, направленное на проведение карантинных мероприятий, в правительстве провели еще в среду, 11 марта 2020 года. Некоторые говорили, что карантин – это заблаговременная мера, чтобы ограничить права граждан. Другие же поддерживали это решение. Сейчас одной из проблем остается нехватка медицинских масок и тест-систем в стране.

      Влад прийняла рішення спростити систему закупівель, щоб отримати маски та ліки своєчасно. Про це в ефірі 24 каналу у програмі "Що це було?" говорила заступниця голови фракції "Слуга народу" Галина Янченко.

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      За її словами, маски та тест-системи є в дефіциті практично у всіх країнах світу. Для того, щоб провести будь-яку закупівлю, в тому числі і величезної партії масок чи тест-систем, необхідно проходити процедуру Prozorro, оголосити конкурс та чекати на певні пропозиції. Тому влада спростила цей процес на законодавчому рівні.

      "Найближчим часом і маски, і системи, і лікарські засоби будуть закуплені централізовано і доставлено в регіони. Уряд виділив 100 мільйонів гривень для закупівлі таких лікарських засобів", – повідомила Янченко.

      Масок у столичних аптеках та більшості міст України немає. Подекуди у мережі з'являються фото з упаковками, які продають за шалену суму. На веб-сайтах низки аптек зараз ситуація однакова – масок немає в наявності.

      Як правильно новити маску
      Як правильно носити маску / Інфографіка 24 каналу

      Також вона додала, що влада вживає максимальні заходи, враховуючи обставини, які зараз є. За словами депутатки, уряд намагається хоча б частково мінімізувати економічні втрати для бізнесу, який також змушений відпустити своїх працівників на карантин.

      Це новий виклик, який є непростим не лише для України, а й для світу. Тому дуже важливо, щоб це розуміли усі громадяни і дослуховувалися до порад влади, вживали карантинних заходів, максимально самоізолювались, не виходили на вулиці і місця скупчення людей без життєвої необхідності,
      – зазначила нардепка.

      Заступниця наголосила, що за 3 дні уряд ухвалив пакет законодавчих змін, направлених на захист системи охорони здоров'я, закупівлю певних медикаментів та створення умов для того, щоб лікарі отримували надбавки. Також і низку інших моментів, які скеровані на захист людей.

      Що відомо про карантин в Україні?Попередньо відомо, що він має тривати до 3 квітня 2020 року. На час карантину українська влада запровадила низку обмежень, аби запобігти поширенню коронавірусу.

      На цей період обмежили рух громадського транспорту, залізничне і авіаційне сполучення як всередині, так і ззовні країни. Обмеження стосуються й роботи торговельних центрів, спортивних залів, кафе і ресторанів. Вони повинні бути закритими, попри це, можна готувати їжу "на виніс".

      Зокрема, заборонили роботу метро, а у трамваях і маршрутках діють обмеження на кількість пасажирів. Так, в одному вагоні одночасно можуть перебувати не більше, ніж 10 людей, а в трамваях та тролейбусах – до 20 осіб.

      Як минув перший день без метро у великих містах – читайте за тут.

      карантинні заходи, обмеження, коронавірус
      Які обмеження запроваджені в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Коронавирус в Украине Слуга народа Коронавирус Covid-19 Карантин в Украине 2020 Новости Украины Верховная Рада
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