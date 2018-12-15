В Софии Киевской начался Объединительный собор УПЦ: первые фото

В Софийском соборе в Киеве в 9 часов утра начался Объединительный собор украинских православных церквей на котором должны создать Единую поместную церковь и избрать ее предстоятеля.

Об этом сообщает журналист 24 канала.

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В Объединительном соборе украинских православных церквей примут участие 192 делегата.

Это закрытое мероприятие, на который прибывают первые лица государства, священнослужители по официальным приглашениям, которые могли взять с собой одного священника и одного монаха или мирянина.

Остальные люди, среди которых и журналисты, не будут иметь доступа на территорию заповедника. СМИ смогут освещать события относительно Объединительного собора на специальной локации возле Софии Киевской.

Сейчас на Софийской площади в Киеве уже началась совместная молитва иерархов за автокефалию украинской православной церкви. Там собрались тысячи людей с флагами Украины, которые пришли поддержать создание Единой церкви.

На площади установлены два больших экрана и колонки. На подходах к площади проводится превентивный осмотр – у граждан проверяют сумки и рюкзаки на предмет наличия запрещенных предметов.

Верующие на Софийской площади

На Софийскую площадь сошлись тысячи верующих

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Далее в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля.

5 декабря Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Объединительный собор состоится 15 декабря в Софийском соборе. По его словам, Вселенский Патриарх Варфоломей подписал письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского Патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского Патриархата принять участие в этом историческом событии. Последние от участия отказываются.

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