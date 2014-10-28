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      В соглашении о коалиции преобладают договоренности о реформах, — Шимкив

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      Дмитрий Шимкив
      Дмитрий Шимкив / uacrisis.org

      Заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив сообщил, что коалиционное соглашение уже создано и в нем большую часть занимают договоренности о реформировании страны.

      "В этом документе отражены все вопросы конкретных реформ и шагов, которые полностью коррелируются со "стратегией-2020". В течение нескольких дней это станет более публичным. Сейчас идут разговоры и диалог по этому поводу", — рассказал Шимкив на брифинге.

      Добавим, лидер "Самопомичи" Андрей Садовый заявил, что партия пока не вступала в формальные переговоры о создании новой парламентской коалиции, однако подтвердил встречу с Президентом Петром Порошенко и телефонные разговоры с Премьер-министром Арсением Яценюком на эту тему.

       

      Теги: Новости политики Реформы Администрация Президента Выборы в ВР-2014
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 28 октября 2014
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