В соглашении о коалиции преобладают договоренности о реформах, — Шимкив

Заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив сообщил, что коалиционное соглашение уже создано и в нем большую часть занимают договоренности о реформировании страны.

"В этом документе отражены все вопросы конкретных реформ и шагов, которые полностью коррелируются со "стратегией-2020". В течение нескольких дней это станет более публичным. Сейчас идут разговоры и диалог по этому поводу", — рассказал Шимкив на брифинге.

Добавим, лидер "Самопомичи" Андрей Садовый заявил, что партия пока не вступала в формальные переговоры о создании новой парламентской коалиции, однако подтвердил встречу с Президентом Петром Порошенко и телефонные разговоры с Премьер-министром Арсением Яценюком на эту тему.