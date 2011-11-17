Американские власти предъявили обвинения в попытке убийства президента США Барака Обамы задержанному накануне в среду Оскару Ортега-Эрнандесу по подозрению в стрельбе возле Белого дома.

Барак Обама в момент стрельбы был за пределами города. Американские полицейские в среду арестовали 21-летнего Оскара Ортегу-Эрнандеса по подозрению в том, что он открыл стрельбу недалеко от Белого дома.

Эрнандеса арестовали в гостинице в Пенсильвании.

По данным американской разведки, рядом с Белым домом были обнаружены две пули.