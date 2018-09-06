В США водитель на грузовике протаранил здание телеканала Fox News
В США мужчина на пикапе на скорости влетел в здание американского телеканала Fox News. И сделал это намеренно.
Об этом говорится в сообщении телеканала.
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Произошло все в городе Даллас, штате Техас. 34-летний Майкл Фрай въехал в здание, вышел из машины и начал разбрасывать листовки непонятного содержания. Выкрикивал что-то о предательстве и даже плакал во время ареста.
Правоохранители задержали его и отправили на психическое обследование. Пока неизвестно, почему именно он совершил наезд, но известно, что Фрея уже дважды привлекали к уголовной ответственности.
Большинство людей, которые находились в помещении во время инцидента, были эвакуированы. Никто не пострадал.
Смотрите видео с места событий: