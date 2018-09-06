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В США водитель на грузовике протаранил здание телеканала Fox News

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Правоохранители отправили мужчину на психическое обследование
Правоохранители отправили мужчину на психическое обследование / 24 канал

В США мужчина на пикапе на скорости влетел в здание американского телеканала Fox News. И сделал это намеренно.

Об этом говорится в сообщении телеканала.

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Произошло все в городе Даллас, штате Техас. 34-летний Майкл Фрай въехал в здание, вышел из машины и начал разбрасывать листовки непонятного содержания. Выкрикивал что-то о предательстве и даже плакал во время ареста.

Правоохранители задержали его и отправили на психическое обследование. Пока неизвестно, почему именно он совершил наезд, но известно, что Фрея уже дважды привлекали к уголовной ответственности.

Большинство людей, которые находились в помещении во время инцидента, были эвакуированы. Никто не пострадал.

Смотрите видео с места событий:

 

Теги: Новости США журналисты СМИ
Источник: 24 Канал
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