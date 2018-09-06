В США водитель на грузовике протаранил здание телеканала Fox News

В США мужчина на пикапе на скорости влетел в здание американского телеканала Fox News. И сделал это намеренно.

Об этом говорится в сообщении телеканала.

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Произошло все в городе Даллас, штате Техас. 34-летний Майкл Фрай въехал в здание, вышел из машины и начал разбрасывать листовки непонятного содержания. Выкрикивал что-то о предательстве и даже плакал во время ареста.

#Breaking Closer look at the damage to our building after a man intentionally ran to his truck through walls of windows twice. Police say scene should be clear shortly they are just taking photos and gathering evidence. pic.twitter.com/Xl6Vdk5DWm — Steve Noviello (@SteveNoviello) 5 вересня 2018 р.

Правоохранители задержали его и отправили на психическое обследование. Пока неизвестно, почему именно он совершил наезд, но известно, что Фрея уже дважды привлекали к уголовной ответственности.

“No comment” is all Eric Connor Goldston would say when we talked to him today. His name is on a flyer Michael Chadwick Fry had with him when he attacked the @FOX4 studios this AM #Fox4News pic.twitter.com/37XyVE8Ee1 — Natalie Solis (@Fox4Natalie) 5 вересня 2018 р.

Большинство людей, которые находились в помещении во время инцидента, были эвакуированы. Никто не пострадал.

Смотрите видео с места событий: